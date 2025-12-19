營造工地年奪150條人命！勞動部砸6億推減災計畫開戰營造職災

為了有效遏止職業災害，勞動部部長洪申翰（右2）與內政部國土署署長吳欣修（左2），

共同說明減災策略重點。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為更有效遏止職業災害，守住勞工生命安全，勞動部宣布自明（115）年1月1日起，啟動為期3年的「強化職場減災行動計畫」，首波即鎖定職災風險最高的營造業。勞動部已建置「重大職業災害公開網」，首度揭露各縣市營造災害死亡統計，至11月30日為止，114年死亡人數縣市前3名為新北市、台中市及桃園市，若與113年相比，台北市、台中市、苗栗縣及台東縣為死亡人數增加的縣市。

勞動部今（19）日召開記者會，由部長洪申翰與內政部國土署署長吳欣修共同說明減災策略重點，將透過跨部會合作，分階段推動，從工程源頭到施工現場全面把關。洪申翰表示，勞動部預計3年內投入6億元，達成強化落實安全衛生管理、職災人數下降、讓「安全」成為工地日常的3大目標。

根據勞動部統計，我國重大職業災害死亡人數從103年的346人降至113年的287人，營造業由168人下降至145人，特別是營造業，每年仍奪走約150條人命，佔全體重大職災的一半，風險最高。今年以來至11月底，營造業死亡人數已達99人。

洪申翰更點名近5年發生重大職災的興富發集團、寶佳集團，近5年均發生5件以上重大災害，共造成15名工人及1民眾身亡，台中全聯倉儲去年12月19日的火災，造成勞工9死8傷，原因都是業主工安投資不足、工程層層轉包、缺乏選商機制及人員缺乏危機意識。

為了讓大眾了解職安發生的情況，洪申翰宣示，明年開始將擴大公開重大職安案件的資訊，將業主、營造廠、各級承攬商名稱、災害原因及違反法令等資訊，一併透過系統公佈。此外，針對「重大職業災害公開網」，也將按季公布各縣市重大職安統計數據，後續會鎖定製造業火災爆炸，中小企業防災，定期公開各縣市各類型職災情形。

勞動部職安署長林毓堂指出，英國、日本、新加坡等國家能突破職災瓶頸的關鍵，都在於「制度改變」與「源頭管理」。因此，勞動部完成了職安法的重大修正，將「工程業主」納入防災體系，加重營造廠跟各包商的安全管理責任，推動「源頭防災」，要求工程業主在規劃設計階段就要做風險評估，並建立「職安履歷」，將與國土署合作建置「全國營造廠商職安衛履歷平台」，公開廠商的事故、裁罰與得獎紀錄，強化社會監督，促使忽視勞工安全的業者被市場淘汰。

此外，「全員工安」則是計畫在3年內，將「台灣職安卡」訓練人數提升至50萬人次，確保勞工具備基本安全知識。

