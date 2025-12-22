LTN經濟通》日中有事？日商大方分手中國

日本媒體發現，在過去幾年，撤出中國或縮減業務的日本企業就呈現快速增加。示意圖。（法新社）

佳能關閉廣東廠 給員工優厚補償金

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗11月初在日本國會針對「台灣有事」的答詢，引起中國當局反彈，因此對日本施行一連串抵制措施，包括旅遊禁令、暫停日本水產品進口，甚至無預警中止日本藝人在中國的演出，到了最近，日本消費電子公司佳能（Canon）與索尼（Sony）關閉中國工廠、給中國員工豐厚補償金的消息，更是成為話題。

其實早在過去幾年，撤出中國或縮減業務的日本企業就呈現快速增加，自2012年高峰後迄今，已經減少了超過1000家，背後原因包含環境變化、成本上升和競爭激烈等多項因素。

請繼續往下閱讀...

2020年，日本政府大手筆提供700億日圓（新台幣約193億元）資金，補助87家日企從中國撤出生產線。據報導，這些日企將把生產線轉移到越南、寮國、馬來西亞等東南亞國家，甚至回到日本。當時是因為新冠疫情分散生產據點考量，沒想到日中關係急遽惡化，是近期日企業撤離中國的主因。

日本佳能（Canon）位於中國廣東省中山市的工廠，在11月21日停止生產經營，公司決定關廠的原因是「市場環境急遽變化」，傳出給被裁員員工高額補償金，許多 人紛紛在社群曬出補償金額，據消息指出，每人可以拿到「2.5N+1」個月的補償金，N為工作年資，換句話說，假如任職10年，就可以一次拿到26（25+1）個月的補償金，消息傳出後讓中國全網震驚。

佳能中山工廠成立於2001年，在關廠前其所生產的產品100%外銷，已累計生產超過1億台印表機，2022年工業產值更曾衝上 32 億元人民幣（約新台幣 141 億元），但近年來，佳能中山工廠的員工人數持續減少。截至2023年末，佳能中山工廠還有員工2031人；截至2025年9月底，該工廠的員工已降至約1400人。

在社群平台上，不少佳能中山工廠員工分享出工廠出具的《終止（解除）勞動關係證明》，同時表達不捨之情，但更被外界關注的，是佳能提出的「高額補償金」，中國《勞動合同法》針對企業對離職員工的經濟補償金，在不同情況下有N、N+1、2N、N+X等4種算法，因此佳能的2.5N+1補償金，是豐厚到突破法律規定的程度。

Canon宣布設在中國廣東省中山市的辦公設備有限公司停止運營。示意圖。（彭博）

索尼撤資 造成30萬人失業

從中國各社群平台瘋傳的消息可以看到，佳能廣東中山廠有員工獲得40萬人民幣（約新台幣176萬元）；還有人透露自己是組裝線組長，一共拿到88萬人民幣（約新台幣387萬元）補償；最為可信的是有員工附上銀行入帳通知，可以看到63萬人民幣（約新台幣277萬元）已匯入帳戶。

無獨有偶，索尼（Sony）位於廣東惠州的工廠傳出也將關閉，將有3萬名員工被裁員，不過Sony提供的離職補償方案為N+3，同樣優於中國《勞動合同法》的方案，不少老員工拿到20多萬人民幣。

消息人士指出，索尼惠州工廠的撤離，絕非單一企業事件。3萬多名員工失業，將使得當地一整條依賴工廠人流的商業街慢慢熄燈，包括週邊的餐廳、房屋出租、商店、物流公司以及中下游配套工廠，都將一同失血。若加上員工上下游的相關工廠，預計流失的工作機會將高達4萬個，真正的損失難以估計。

有網友甚至估計：不是只有3萬人失業，算上周邊倒閉關閉的商店和衛星工廠，失業人數可能高達30萬人。據了解，索尼將把該工廠搬遷至泰國。

索尼（Sony）位於廣東惠州的工廠傳出也將關閉，將有3萬名員工被裁員。示意圖。（法新社）

新日鐵率先退出 轉向美國

帝國資料銀行指出，日本企業在中國的據點數量，已從 2012 年高峰的 1 萬 4394 家，下降至 2024 年的 1 萬 3034 家，減少超過 1000 家。

其中最具代表性的案例莫過於新日鐵。該公司於 2024 年 7 月宣布解散與中國鋼鐵巨頭寶山鋼鐵的合資企業，並削減 7 成在中國的生產能力。同時，新日鐵積極強化在印度、泰國的布局，更收購了美國鋼鐵（U.S. Steel），引發市場高度關注。

製造業方面，三菱汽車雖然早在 2023 年便已退出中國市場，並且停止在中國生產新車，但仍有為當地合作廠商供應引擎，但今年7月宣布，將終止和瀋陽航天的合資關係並停止引擎生產，這不僅象徵三菱汽車全面退出中國，原本由合資公司提供引擎的中國車廠，也將面臨沒有動力心臟的窘境。

本田汽車也已在2024年關閉位於廣東和武漢的2家工廠，本田汽車發言人當時解釋，這個措施是本田汽車回應中國市場變化的一部分。

百貨零售業也接連撤退，由於中國經濟在疫情後復甦乏力，民眾又擔心失業，因而勒緊荷包，導致內需消費疲軟，衝擊到相關產業，如伊勢丹關閉中國的多家門市，上海伊勢丹在2024年6月底就終止營業。

中國經濟在疫情後復甦乏力，民眾又擔心失業，因而勒緊荷包，導致內需消費疲軟，衝擊到相關產業。圖為中國上海。（法新社）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法