LTN經濟通》運動鞋兩巨咖 親兄弟百年情仇

德國兩大運動品牌愛迪達和Puma長期對立。（路透、法新社資料照，本報合成）

愛迪達和Puma創辦人是親兄弟

〔財經頻道／綜合報導〕德國運動大廠愛迪達（Adidas）和彪馬（Puma）同為世界知名的運動品牌，也是對方長年的競爭對手，然而，這兩家公司之間不僅是單純的競爭，背後更藏著改變全球運動服飾產業的「兄弟鬩牆」故事。這場競爭源自於達斯勒兄弟（Dassler Brothers）之間的激烈鬥爭，卻也成就了世界上兩個最具代表性的品牌，雙方都在創新、業績和全球影響力方面力求超越對方。

愛迪達和Puma兩家公司的前身是達斯勒兄弟鞋廠（Dassler Brothers Sports Shoe Factory），這家公司由魯道夫．達斯勒（Rudolf Dassler）和阿道夫．達斯勒（Adolf Dassler）兄弟倆於1924年在家鄉德國南部的小鎮黑措根奧拉赫（Herzogenaurach）共同成立。

黑措根奧拉赫是一個人口剛過2萬的小鎮，有著悠久的製鞋傳統，在第一次世界大戰結束後，弟弟阿道夫回到家鄉，在母親的洗衣房開始製鞋，阿道夫的小女兒西吉（Sigi Dassler）表示，阿道夫利用了所有能找到的原料，包括麵包袋等，而他的父親幫助他組織這一切，並製造機器來啟動這項業務，哥哥魯道夫隨後也加入了這家公司。外向的哥哥魯道夫負責銷售，而比較內斂的阿道夫則負責製鞋。

隨著兩兄弟開始大量生產跑鞋和足球鞋，公司快速發展。1936年，柏林奧運會期間，達斯勒兄弟向美國短跑運動員歐文斯（Jesse Owens）贈送了一雙他們設計的運動鞋，而這名傳奇運動員最終斬獲4面金牌，穿著達斯勒家鞋子的運動員一共在這次奧運會拿下7面金牌、5面銀牌和5面銅牌。達斯勒兄弟運動鞋自此聲名大噪，在二戰爆發的前幾年裡，兄弟倆每年能賣出多達20萬雙鞋。

美國傳奇運動員歐文斯在1936年的奧運會，穿著達斯勒兄弟的運動鞋拿下4面金牌。（美聯社資料照）

達斯勒兄弟長期不睦 二戰後更形惡化

這段看似和諧、成功的關係卻在短短幾年內開始瓦解，隨著兄弟倆的生意愈做愈大，魯道夫和阿道夫之間的距離也愈來愈遠，就像許多家族企業會面臨的問題一樣，不同的性格會讓企業走向不同的方向。雖然至今仍沒有人能夠明確指出兩人決裂確切的導火線，但是包括二戰的蹂躪以及雙方的互相指責都加劇了達斯勒兄弟的矛盾。

1933年，在希特勒（Adolf Hitler）上台後幾個月，為了保住他們的生意，達斯勒兄弟雙雙加入納粹黨。戰火爆發後，達勒斯兄弟被迫暫停生產運動鞋，工廠改為生產被稱為「戰車殺手（Panzerchreck）」的反裝甲武器。阿道夫也在二戰後被徵召入伍，不過由於他在達斯勒兄弟鞋廠的工作對於戰爭相當重要，他服役的時間很短便退伍了。到了1943年，魯道夫也被徵召入伍，卻沒有得到相同的待遇，這也讓魯道夫對弟弟阿道夫的怨恨與日俱增。

1945年，達勒斯兄弟鞋廠幾乎要被美軍摧毀，但阿道夫的妻子說服了美軍，這座工廠只生產運動鞋，當美軍得知這是美國運動員歐文斯所穿運動鞋的製造商後，便開始大量購買達斯勒兄弟的鞋子，隨著戰後工廠恢復生產，他們的鞋子在駐紮在當地的美軍之間迅速走紅。

達斯勒兄弟感情破裂也讓黑措根奧拉赫整座小鎮一分為二。（彭博資料照）

哥哥自行創業成立Puma 弟弟經營愛迪達

在各國慶祝戰爭結束後，達斯勒兄弟之間的爭執仍在繼續，兩人的關係每況愈下，甚至無法繼續共事，最終兩人將公司一分為二，1948年，達斯勒兄弟的哥哥魯道夫離開公司，到河的對岸成立新公司Ruda，後改名為Puma。弟弟阿道夫則保留原本工廠的控制權，並在日後將公司改名為愛迪達。

達斯勒兄弟的恩怨不僅是家人之間的衝突，也讓整座小鎮一分為二。兩家公司的員工互不往來，他們光顧不同的商店、理髮廳、酒吧和麵包店，鎮上所有商店都有自己的「立場」，絕對不會同時支持兩者。

有長達近70年的時間，住在河岸南端的人們都穿著愛迪達代表性的三條紋服飾，與其他穿著愛迪達的朋友們交往；住在河岸北邊的居民也效法此舉，但他們支持的是Puma，後來這個地方更被戲稱為「彎脖子小鎮（the town of bent necks）」，因為每個人都必須低下頭看你穿什麼鞋子，才能知道你支持哪一邊。

Puma創辦人魯道夫的孫子法蘭克．達斯勒（Frank Dassler）當（2004）年加入愛迪達時，更是備受前同事的冷眼相待。已在2020年逝世的法蘭克過去受訪時曾稱，人們都說他的爺爺若是知道這件事，肯定會氣到從墳墓裡跳出來。

德國黑措根奧拉赫以製鞋聞名，愛迪達和Puma兩大運動品牌發跡於此。（法新社資料照）

第二代讓出經營權 兩鞋廠大和解

一直到魯道夫和阿道夫分別於1974年和1978年去世，這場家族紛爭仍在持續，兩人死後分別被葬在黑措根奧拉赫公墓的兩端，各自公司的控制權也分別傳給了自己的兒子亞明．達斯勒（Armin Dassler）和霍斯特．達斯勒（Horst Dassler ），雙方經常在關鍵時刻破壞對方的利益。

不過，達斯勒家族對於這兩家公司的掌控並未持續下去，1989年，霍斯特英年早逝，享年51歲，愛迪達隨後被賣給法國富商塔皮（Bernard Tapie）；魯道夫的兩個兒子也在同（1989）年將自己持有的Puma股權出售給私人投資人。

2009年，愛迪達和Puma兩間公司的員工在黑措根奧拉赫舉行了一場足球友誼賽，比賽中兩家公司的員工打散、組成兩隊，並穿上對方的服飾、鞋款，連比賽用球也是愛迪達和Puma聯名，兩家公司在這場友誼賽後正式和解。

2009年，愛迪達和Puma的員工在黑措根奧拉赫舉行了一場足球友誼賽，兩家公司正式破冰。（路透資料照）

Puma和愛迪達相爭 Nike得利

黑措根奧拉赫市鎮首長哈克（German Hacker）表示，自己從小是在Puma的家庭長大，隨著雙方破冰，現在兩種衣服都能穿，並補充，自己作為地方首長他認為這是必要的行為。

哈克也提到，自己也參加了當年那場友誼賽，賽中他兩腳分別穿上了愛迪達和Puma的球鞋。哈克表示，現在應該可以說，在這座城鎮裡互相已經沒有敵人了。

曾在Puma任職長達38年的老員工費雪（Helmut Fischer）表示，現在黑措根奧拉赫是一片祥和，但也提到，兩家公司放下鬥爭的時刻或許來得太晚。

費雪指出，1970年代末期，Puma和愛迪達忙於鬥爭，以至於忽略了趁機加入戰局的耐吉（Nike）。如今，這兩家德國大廠在全球的銷售額都落後於這家美國巨頭。並直言，現在是時候團結一致對抗Nike了。

