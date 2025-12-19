安撫川普！豐田：明年引進3款在美製造車型回銷日本

豐田汽車表示，明年將引3款在美國製造的車型回銷日本。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》19日報導，日本汽車大廠豐田（Toyota）表示，明年起將引進3款在美國生產的豐田汽車回銷日本，此舉明顯是為了安撫美國總統川普。

據報導，川普今年4月曾指責日本在貿易上「對盟友極不公平」，「他們不買我們的車，卻把他們數以百萬計的車銷到我們這裡！」

對此，豐田宣布，旗下3款在美國深受歡迎的車型，包括轎車Camry、休旅車Highlander，以及皮卡貨車Tundra，明年起將在日本販售。

豐田是美國市場第2大汽車銷售品牌，去年於美國銷售超過230萬輛車。反觀美國汽車龍頭通用汽車（General Motors）去年僅在日本售出587輛雪佛蘭（Chevrolet）及449輛凱迪拉克（Cadillac），而福特（Ford）甚至在近10年前就退出日本市場。

美國車輛通常因車身過大，不適合日本道路，再加上美製汽車的方向盤與駕駛座，與日本市場所需不合，都是美車在日本不受歡迎的原因。

