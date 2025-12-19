泰柬衝突有感 數發部長︰設法擴大我們「好人隊」的陣容

圖為數發部長林宜敬。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕泰柬衝突再起，數發部部長林宜敬在臉書上以「為什麼泰國派F-16轟炸柬埔寨的詐騙園區」為題貼文說，數發部在去年設立了《網詐通報查詢網》，到目前為止已通知Meta等平台下架了超過23萬則詐騙訊息；數發部也請Meta協助找出這些詐騙訊息的來源，藉由分析IP位置發現，這些詐騙訊息大多來自柬埔寨，尤其是泰國跟柬埔寨的邊界；他有感而發的說「打詐是好人跟壞人之間不斷的攻防。而我們的策略，就是設法擴大我們『好人隊』的陣容，並縮短反應時間」。

他貼文指出，「據媒體報道，泰國昨天派 出F-16 戰鬥機轟炸柬埔寨的詐騙園區，炸掉了好幾棟建築物。這當然不是台灣指使的，但好像跟我們台灣也有一定的關係。如同我之前常說的，打詐是好人跟壞人之間不斷的攻防。而我們的策略，就是設法擴大我們「好人隊」的陣容，並縮短反應時間。」

「數發部在去年設立了《網詐通報查詢網》，採用「民眾通報、自動分案、找當事人確認、自動通知下架」的方式，到目前為止，已經通知Meta等平台下架了超過23萬則詐騙訊息。然後我們軟硬兼施，強烈要求Meta加入我們好人隊，請他們用那23萬則詐騙訊息來訓練他們的AI打詐系統，讓他們的AI知道台灣的詐騙訊息長什麼樣子。然後Meta就用他們的AI系統，攔阻了超過430萬則針對台灣的詐騙訊息。」

貼文還說「然後我們又請Meta協助找出這些詐騙訊息的來源。結果Meta 藉由分析IP位置發現，這些詐騙訊息大多來自柬埔寨，尤其是泰國跟柬埔寨的邊界。而 Meta 也經由空照發現，那邊有大片的詐騙園區，而且正在迅速擴張。然後Meta又將這些訊息提供給美國政府。美國政府發現這些詐騙園區大多是由陳志的太子集團所經營掌控。於是美國政府就用高科技的手段，沒收了太子集團超過140億美元的比特幣，成了轟動國際的新聞。」

「然後剛好泰國跟柬埔寨發生了邊境衝突，泰國派出了F-16戰鬥機去轟炸柬埔寨的詐騙園區，並宣稱這也是國際反詐騙戰爭的一部分。也許泰國是真心的，也許泰國只是為了國際宣傳。但是無論如何，網路上的輿論一片叫好」。「這些F-16戰鬥機當然不是我們台灣派出的，但是位於泰柬邊界的詐騙集團受到了相當嚴重的打擊，這應該也是不爭的事實。說這是蝴蝶效應也好，說這是四兩撥千斤、借力打力、乾坤大挪移也好，甚至說是我們的運氣很好也可以。總而言之，我們「好人隊」現在連F-16都有，陣容應該是越來越強大了。」

文末他強調，「我們還是希望泰國跟柬埔寨盡快停火。」

