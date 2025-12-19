加拿大對我課鋼鐵關稅 經貿辦：WTO架構下提出諮商

加拿大對台灣等貿易對手國實施鋼鐵關稅配額措施，行政院經貿辦今天表示，我政府應鋼鐵公會訴求，就加拿大對我不公平之鋼鐵進口限制措施於WTO架構下正式提出諮商。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕加拿大對台灣等貿易對手國實施鋼鐵關稅配額措施，配額外加徵50%關稅，另對全球鋼鐵衍生品加徵25%關稅。行政院經貿談判辦公室今天表示，我政府應鋼鐵公會訴求，就加拿大對我不公平之鋼鐵進口限制措施於WTO架構下正式提出諮商。

經貿辦表示，加國對我國等貿易對手國實施鋼鐵關稅配額措施，配額外加徵50%關稅；另對全球鋼鐵衍生品加徵25%關稅，如我國重要螺絲螺帽產業，加拿大鋼鐵進口措施已損害我產業鋼鐵利益。

經貿辦指出，根據鋼鐵公會估計，鋼鐵配額措施將使台灣鋼鐵業者全年合計損失超過17億元，衍生品部分，螺絲螺帽若維持原出口水準，台灣業者全年也將增加13億元的額外關稅負擔。

經貿辦強調，鋼鐵產業對我國防等產業發展至關重要，亦為我創造出口利益，然近來加拿大、墨西哥及歐盟等國為防範中國產能過剩鋼鐵，陸續對鋼品採取進口保護措施，嚴重影響我鋼鐵產品出口。

經貿辦說，我國已多次透過雙邊管道與多邊機制向加拿大表達關切，強調加國鋼鐵進口措施不符合加國在WTO架構下之義務與承諾，且不排除透過WTO爭端解決機制要求諮商，加國則表示尊重我國在WTO架構下之相關權利。為促使加拿大積極與我國討論互利解決方案，我國現正式於WTO爭端解決機制提出諮商。

經貿辦強調，台加為理念相近貿易夥伴，已簽署避免雙重課稅協議、投資保障暨促進協議以及科學、技術與創新協議等，雙方都致力推動自由公平貿易與以規則為基礎的多邊貿易體系，面對全球鋼鐵產業困境應加強溝通合作，打擊低價鋼品與違法轉運，期盼能與加拿大合作，為台灣鋼鐵業者爭取利益，提供公平且可預測的競爭環境。

