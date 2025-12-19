帶貨王！UNIQLO創辦人身家上兆愛穿這條褲子 價格竟不到1000元

UNIQLO創辦人柳井正。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多消費者而言，UNIQLO（優衣庫）所販售的服飾價格實惠，品質也廣受好評。連身為日本前首富的UNIQLO創辦人柳井正（首富寶座2025年10月被孫正義超越）也愛穿。《彭博》陪柳井正逛街，發現他鍾愛一條售價只有4990日圓的休閒褲，相當於新台幣998元。

《彭博》報導，柳井正站在東京一條熙熙攘攘的街角，看著顧客們湧入他名下的3570家UNIQLO門市之一，正是這些門市讓他成為了億萬富豪。彭博億萬富翁指數將他列為全球第31位富豪，身家約554億美元（約台幣1.74兆）。

請繼續往下閱讀...

彭博記者陪著柳井正踏進東京門市時，似乎沒有一個顧客注意這位日本前首富，柳井正用手輕撫貨架上的衣服，偶爾會翻翻衣服檢查車縫線。他一邊瀏覽貨架，一邊堅持認為，從顧客的角度看待空間至關重要。他認為，最糟糕的做法就是以經理的視角審視店鋪，那樣你什麼也得不到，從高處俯視是無法真正了解顧客的意見。

柳井正自己也是自家產品的顧客。為了找一套保暖的高爾夫球服，他買了一條褲子，但覺得不合適。他開始往三樓走去，想找更合適的衣服，然後繞道穿上一件深灰色針織外套，這是一件由英國設計師、前 Chloé創意總監 Clare Waight Keller 設計的時尚單品，售價是 7990 日圓（約台幣1598元），他決定買下這件外套，還買了兩件休閒褲，每條4990日圓。

柳井正走向UNIQLO的自助結帳機掏腰包付錢，柳井正說，「以前，我們家開店的時候，父親來買東西都是免費的，這並不是好的經營方式。」彭博記者驚訝地說，和柳井正​​一起逛UNIQLO，你會發現他經營理念中體現出的典型日式特質：注重細節、卓越的供應鏈管理、極簡主義美學，還有節儉。

報導說，UNIQLO母公司迅銷集團（Fast Retailing Co. ）的執行長柳井正深諳消費者喜好。過去40年間，UNIQLO不斷精進服飾銷售之道。走進任何一家店，你都會看到整齊疊放的衣物，傳遞著豐富、有序和可靠的訊息。色彩搭配由淺至深，引導顧客深入店內；尺寸也遵循垂直邏輯，小號衣物觸手可及，大號衣物則擺放在更高的貨架上。

報導稱，UNIQLO簡潔高效的零售美學，加上強大的供應鏈，使得柳井正得以打造一個年收入高達229億美元（約台幣7213億），業務遍及26個市場的龐大商業帝國。目前只有Zara母公司Inditex SA的收入超過UNIQLO，但柳井正計劃在未來幾年內將銷售額提升3倍，超越西班牙競爭對手。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法