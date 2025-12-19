日男經營「萬事屋」工作內容超乎想像 超驚人收入水準曝光

日本高齡者獨居或僅夫妻同住的家庭越來越多，需要周遭協助的情況正不斷增加。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕「萬事屋」源自日本，意思是什麼事都做的店或個人，能夠協助消費者解決各種生活難題，又被稱作「便利屋」，日媒發現，隨著日本社會高齡化加速，相關需求正持續增加，甚至有萬事屋從業者的年收入，超過1000萬日圓（約205萬元新台幣）。

《朝日電視台》週五（19日）報導，經營萬事屋「安心屋」（あんしん屋）的店長相川法明（64歲）從事萬事屋的工作至今，已經有26年的時間，他以東京都秋留野市為中心開展事業，上門的委託內容五花八門，從煙囪清潔、鏟雪、居家清潔，到偶爾甚至會接到「希望能陪我一起去聽演唱會」的委託，相川法明每個月要處理數十件案件。

請繼續往下閱讀...

在《朝日電視台》採訪的時候，相川法明進行了修剪庭院雜草、清理火災現場的委託。他並透露，年收入曾有超過1000萬日圓的時候，由於萬事屋從業者的平均年收入約在350萬至400萬日圓之間（約71.9至82.2萬元新台幣），相川法明的這個年收入，幾乎是平均值的3倍，報導分析，關鍵就在於他會親自製作、印有自己臉部照片的「手寫傳單」。

根據統計，去年日本有65歲以上高齡者的家庭戶數達2760萬戶，已超過全體家庭的一半。其中，高達64.5%為高齡者獨居或僅夫妻同住的家庭，需要周遭協助的情況正不斷增加。

相川法明不只依賴網路宣傳，而是為了讓高齡者也能輕易注意到，會一戶一戶親自投遞傳單。收到傳單的民眾表示：「手寫的內容很有印象，也曾看過這位萬事屋的照片，原本就好奇是怎樣的服務，看了之後更讓人感到安心。」

相川法明說：「看到大家那麼開心，聽到一句『謝謝』就覺得非常值得。未來不只是我一個人賺錢，而是希望把這份工作視為一種社會貢獻，成為真正能幫助高齡者的萬事屋，也想進一步培育年輕世代投入。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法