成屋買賣新制明年4月上路 消保處：先詳讀建物現況確認書

2025/12/19 13:50

行政院消費者保護處提醒消費者，購屋前應逐條檢視契約條款是否符合規定外，也應注意「建物現況確認書」所揭露的各項內容，再行評估是否簽約；示意圖。（資料照）

〔記者黃宜靜／台北報導〕為強化賣方資訊揭露義務，保障消費者購屋權益，行政院核定內政部所提「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，應記載事項第2點附件1「建物現況確認書」，將於明年4月1日正式生效；行政院消費者保護處提醒消費者，購屋前應逐條檢視契約條款是否符合規定外，也要注意「建物現況確認書」所揭露的各項內容，再評估是否簽約。

消保處表示，此次修法明定賣方應揭露「用戶加壓受水設備」相關資訊，若建物所在地區「非位於」自來水事業供水區域者，賣方應揭露該建物是否有設置自來水法中的「用戶加壓受水設備」，如加壓設備、蓄（配）水池、操作室、受水管、開關及水栓等設備等，以及管理維護責任。另外，賣方也應揭露建物「有無設置太陽光電發電設備」、「依法規設置或賣方自行設置」、「設置位置」及「由何人負責管理維護」等資訊。

消保處表示，為配合「建築物混凝土結構設計規範」等法規修正，此次修法也更新「混凝土中最大水溶性氯離子含量檢測標準」的備註說明。

消保處提醒消費者，簽約前除應逐條檢視契約條款是否符合「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」的規定外，也應注意「建物現況確認書」所揭露的各項內容後，充分了解房屋現況後，再評估是否簽約購屋。

至於業者方面，消保處呼籲，銷售成屋所使用的契約，應符合「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定，並詳實勾選「建物現況確認書」各項內容。若契約內容有與前開規定未合，依消費者保護法第56條之1規定，經主管機關限期改正而屆期不改正者，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰；經再次令限期改正而屆期不改正者，處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

