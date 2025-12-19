外媒看好年底前「3檔AI股」最可能飆升 台積電被點名

外媒報導，3檔人工智慧概念股可能在12月飆升。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《Motley Fool》報導，隨著12月逐步進入尾聲，分析師認為，有幾檔股票在年底前仍有機會出現一波漲勢，分別是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）與台積電（TSMC）。

報導指出，儘管市場對AI投資題材略顯疲乏，但現實是，各大雲端服務供應商在2026年對AI運算能力的投入，預料將創下歷史新高。這樣的趨勢將特別有利於少數關鍵企業，而其中一些已是過去幾年AI支出浪潮中的最大贏家，未來在2026年仍具備持續成長的條件，而分析師Keithen Drury認為以下3檔在年底前最有機會飆升。

1.輝達（NVIDIA）

自2023年AI基礎建設浪潮展開以來，輝達一直是表現最亮眼的AI概念股之一。雖然近年已出現多項令人驚豔的技術突破，但生成式AI的潛力仍僅是初步展現。因此，各大雲端巨頭在2025年創下資本支出新高後，預計2026年將再度刷新紀錄，大舉投資資料中心。

輝達正是這波支出的最大受惠者之一，因為其圖形處理器（GPU）是資料中心運算能力的核心。公司財報表現持續亮眼，在截至10月26日的2026會計年度第三季中，營收年增63%，每股盈餘（EPS）年增67%。需求強勁到執行長黃仁勳直言，公司的雲端 GPU「已經全數售罄」。

展望未來，AI資料中心的建設潮短期內看不到降溫跡象。輝達管理層預估，到2030年，全球資料中心資本支出規模將達3兆至4兆美元。即使股價在邁向2026 年前略有回檔，只要這些支出如期發生，輝達仍將是極具吸引力的投資標的。

2.超微（AMD）

相較於輝達，AMD在AI競賽中的表現明顯落後。儘管其GPU在硬體效能上與輝達差距不大，但在配套技術，尤其是控制與開發軟體方面，長期處於劣勢。不過，AMD近年透過併購與策略合作，逐步補強相關產品線，管理層也相信公司有能力扭轉局勢，在AI運算市場占有一席之地。

AMD預估，未來五年其資料中心業務可望以60%的年複合成長率擴張，遠高於最近一季僅22%的成長幅度。雖然距離能否真正挑戰輝達仍有一段路要走，但一旦市場開始相信AMD具備追趕實力，股價表現勢必可觀。分析師認為，市場可能在12月最後幾個交易日開始反映這種「命運翻轉」的預期，推升AMD股價走高。

3.台積電（TSMC）

絕大多數尖端晶片的製造工作，都落在全球最大晶圓代工廠台積電身上。台積電的投資價值在於其「中立角色」，不論最終是輝達、AMD，還是其他設計公司提供最強大的AI解決方案，台積電都能從中受益。對台積電而言，最重要的不是誰勝出，而是AI巨頭持續擴大支出。

不可否認，這種中立定位可能限制其短期爆發力，但放眼AI基礎建設市場的成長預期，分析師直言，很難想像台積電在未來五年內不是表現最出色的股票之一。此外，台積電目前的估值也相對便宜，預期本益比約為28倍，低於多數GPU設計公司。分析師長期看好台積電在AI產業中的關鍵地位，並認為市場在邁向2026年之際，可能會重新給予其更高評價。

