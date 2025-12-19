日本央行宣佈升息1碼 利率達30年來最高

日銀結束為期2天的貨幣政策會議，會後宣佈升息1碼。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）今（19）日結束為期2天的貨幣政策會議，會後決定升息1碼（0.25個百分點），將利率從0.5％上調至0.75％，這是自1995年9月後，30年來最高水位。在史無前例的寬鬆貨幣政策後，進一步推動貨幣政策正常化。

綜合日媒報導，自泡沫時代後，日銀一直維持低利率政策，經歷了平成經濟危機和長期的通貨緊縮後，隨著物價上漲和經濟狀況好轉，日銀已開始逐步提高利率。日銀在去年結束長達數十年的寬鬆，並於今年1月將利率提高至0.5％，在這之後連續6次會議維持利率不變。日銀週五結束今年最後的貨幣會議，9名政策委員一致同意上調利率。

在考慮是否上調利率時，日銀重點關注了薪資成長趨勢，在與企業進行對話，並了解明年春鬥（Shunto）勞工團體的訴求方向後，央行似乎已確定升息不會對經濟狀況造成任何問題。此外，隨著政府採取措施應對物價上漲，提高利率的決定也可能是由於擔心日圓近期的疲軟會進一步推高進口價格。

日銀聲明表示，繼2025年後，明年春鬥預計也將維持同樣的趨勢，大幅提升薪資的可能性很高，因此判定現在是可以重新開始升息的時機。如果升息太慢、通膨加速，那麼為了實現2％通膨率的目標，利率恐不得不更快地上調。

日銀認為，即使利率調整至0.75％，金融環境仍相對寬鬆，對經濟和物價上漲的支撐作用仍將持續。這是因為考慮到物價波動因素的實際利率仍為負值。日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）稱，這並不是給經濟踩煞車，而是慢慢放鬆油門。

日銀計劃繼續升息，市場關注的焦點也轉移至升息的步伐和最終目標。日銀並未表明中性利率確切的數字，僅透露，可能會落在1到2.5％之間。

