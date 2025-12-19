快下手 ! 京都飯店房價大砍40％ 現在訂房超有感 竟是「這原因」

中國客少了、飯店房價也跌了。京都飯店罕見降價潮來襲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本京都曾因外國觀光客暴增而深陷「過度旅遊」困擾，不僅人潮擁擠，飯店價格也一路飆高。不過，近期京都飯店房價卻出現明顯轉變，住宿費竟出現腰斬，讓不少旅客直呼「像回到從前的京都」。

日媒報導，京都住宿價格已悄悄發生變化，除了進入觀光淡季之外，另一個關鍵因素正是中國觀光客人數明顯減少。目前不少飯店的房價已回落到1萬日圓（約新台幣2025元）以下，甚至有部分飯店出現單人房4000多日圓（約新台幣810元）的價格，部分飯店住宿費乾脆一次下調約40%，以吸引訂房。

請繼續往下閱讀...

航空與旅遊分析師指出，這波京都飯店價格下修，與今年8月訪日的中國旅客曾超過100萬人，但上個月卻驟降至56萬2600人，創下今年新低，也直接衝擊京都飯店的訂房需求。

來自東京的20多歲旅客表示，自己入住嵐山一間附早晚餐的旅館，一晚一人只要1萬5000日圓（約新台幣3037元），覺得「比想像中便宜很多」。也有來自兵庫的旅客分享，兩人合計只花了約2萬日圓（約新台幣4050元）訂到飯店，是透過App預訂時就覺得價格特別划算。

分析師直言，過去在京都要找到這樣的價位幾乎不可能，如今卻真實發生，情況相當震撼。隨著中國觀光客減少，京都的節奏正在悄然轉變。未來飯店價格是否會回升，仍有待觀察，但對眼前的旅客而言，現在或許正是「用更親民價格，重新認識京都」的最佳時機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法