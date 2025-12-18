研調爆台灣機車銷量驚人數據 「這品牌」恐不妙

台灣人愛騎車，有機車王國之稱。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕摩托車產業市場情報公司「MotorcyclesData」發布最新統計顯示，今年前10月台灣機車銷量為89萬6563輛，年增達36.9%，在全球前50大市場中排名第二。「MotorcyclesData」還指出Gogoro在機車市場舉步維艱，可能即將走向衰退。

「MotorcyclesData」指出，台灣是全球第12大機車市場，常被稱為「機車王國」，任何時候都有數十萬輛機車在路上行駛。

「MotorcyclesData」稱，儘管台灣對進口產品開放，仍由本土製造商光陽（Kymco） 和三陽（SYM）主導，光陽、三陽和三葉（Yamaha Taiwan）三家主要生產燃油機車（汽油機車），三者合計市佔率超過80%，而Gogoro則獨佔電動機車市場。

統計顯示，2025年台灣機車銷售量加速成長，今年前10 月，銷量已達 89萬6563（+36.9%），在全球前 50 大市場中排名第二。不過電動車市場目前面臨嚴峻的挑戰。

「MotorcyclesData」提及，台灣是最早推出電動機車獎勵政策的國家之一，使得電動機車市場在2020年之前就實現快速成長，並催生像Gogoro這樣的本土企業。然而，隨著激勵政策的削減，電動機車市場開始下滑，引發製造商和消費者的擔憂。

