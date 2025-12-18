經濟疲軟企業陷財務危機沒錢發薪 中國農民工年終討薪潮再起

中國農民工欠薪問題長年無解，且每年年底都會集中爆發。外媒報導，近日中國再度出現農民工討薪事件。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來中國經濟持續疲軟，不僅民營企業，就連不少國企和官方機構也都陷入債務危機，農民工討薪越來越難，而且每年年底都會集中爆發。外媒報導，近日中國再度出現農民工討薪事件，而隨著中國地方政府承包的工程變多，在地方財政壓力加劇下，一旦拖欠工程款，恐進一步增加農民工討薪的難度。

新加坡《聯合早報》17日報導，光過去1週，中國各地發生的農民工討薪事件已超過10起，討薪的方式包括堵路堵門、停工抗議、在社群平台發文等。網傳影片指出，在廣西省百色市的一處高速公路上，有十餘名工人15日堵路討薪；湖北省漢川的1家服裝廠工人則因討薪無果，數十人於13日堵路維權。

而受房市下行影響，建築業成為討薪問題的重災區。根據網傳影片，黑龍江省大慶市的一處建築工地，幾名工人為了要討工資，14至15日在塔式起重臂上停留2天1夜。另1名疑似為建築工人的網友17日發文稱，1家建築業的中央直屬企業拖欠款項，「我們無法生活了」。評論區有網友回覆稱，「工地要錢一年比一年難」，也有人聲稱「2021年的（錢）都沒要到」。

除了拖欠工資，有部分製造商雖然維持生產，但透過減少工時、調低津貼來降低成本，也引發員工不滿。深圳1家科技公司本月就出現持續一週多的大規模罷工，數千名工人抵制「五天八小時」（每天工作8小時，每週5天）工作制。

北京當局已注意到勞工在年底討薪難的問題，上週召開的中共中央政治局會議，就將解決欠薪列為明年經濟工作之一。但新加坡南洋理工大學社會學副教授占少華表示，中國政府雖然提出諸多政策，但從官方每年公布的追回欠薪金額來看，農民工欠薪問題一直沒有徹底解決，而且每年年底都會集中爆發。

中國最高法院的數據顯示，全國法院2023年共執結農民工薪資案件逾15萬件，執行到位金額78.83億元人民幣（新台幣353億元）。

而隨著中國地方政府承包的工程項目變多，在地方財政壓力加劇下，一旦拖欠工程款，農民工將遭到波及，恐進一步增加他們討薪的難度。此外，工程數量減少，也增加農民工的就業難度，一些人被迫接受不合理條件，甚至未簽訂保障自身權益的合約，也因此增加討薪難度。

