合庫銀收款387萬遭竊 金管會開罰600萬

針對合庫銀行的外收付款項機制及行員差勤控管之查核機制，沒有完善建立及確實執行內部控制制度，依法裁罰600萬元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕合作金庫銀行行員於今年5月收取新台幣387.5萬元現金，竟然未妥善保管、直接擱置辦公室門外走廊遭不明人士竊取。金管會今天做出行政處份，針對外收付款項機制及行員差勤控管之查核機制，未完善建立及未確實執行內部控制制度，依銀行法規定開罰600萬元。金管會表示，針對本案，合庫當天即通報金管會重大偶發事件，並提出報告說明。

金管會銀行局主秘周正山表示，合庫銀行台大分行某行員，自111年7月1日至114年5月29日間執行外出收款作業，沒有依該行規定，「由2名以上行員共同執行，且未使用可上鎖之手提箱裝置現金」，以致運送過程現金387.5萬元遭竊。

請繼續往下閱讀...

周正山表示，合庫銀行共有下列缺失，首先是未完善建立內部控制制度，包括：未建立行外收付作業之勾稽機制：該行規定行員於簽到後如因公需外出，應於人事差勤管理系統申請外出；惟若屬辦理行外收付款款項等需二人以上同行之情形，現行系統尚無法就單人外出情形進行勾稽或事後查核，致相關控管機制未臻完善。

其次，該行稽核人員對行外收付款項作業之查核，僅以書面審核備查簿及外收清單是否合規為主要方式，未建立其他輔助查核機制，致使行員得以事後補齊書面簽核以掩飾實際作業缺失。

另外，銀行未確實執行營業場所外收付款項作業規範：該行規定運送現金之金額超過30萬元應由2名以上行員共同擔任、並使用可上鎖之手提箱裝置現金及運送過程嚴禁現金無人看管。

對於本案，合庫銀行也發布三點聲明

一、114年5月29日合庫銀行台大分行行員辦理臺大醫院院區內收受款項過程中，遭不明人士竊取，損失金額新臺幣387餘萬元，案發當下即向警察機關報案並完成筆錄，同時依規通報主管機關。

二、本案對合庫銀行營運及財務無重大影響，客戶權益亦不受影響。

三、合庫銀行對於主管機關之裁罰，深切檢討並已訂定具體改善措施，落實執行相關內部控制，杜絕情事再度發生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法