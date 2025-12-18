台積電在內！外媒點名「3檔AI股票」未來10年最值得持有

《The Motley Fool》分析師認為未來十年最值得持有的3檔AI股票。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕每家公司在AI生態中都扮演關鍵角色，投資媒體《Motley Fool》的分析師Stefon Walters表示，雖然AI正逐步在世界舞台上確立地位，但若以為今天的AI相關公司都能經得起時間考驗，那就太天真了。當他思考想要持有十年的AI股票時，會選擇在AI產業鏈中各個重要階段都扮演核心角色的公司，以下3家公司符合這個條件，看起來是長期投資的好選擇。

1.台積電（TSMC）

台積電並不是傳統意義上的AI股票，但它在這個領域卻至關重要。作為全球領先的晶圓代工廠，在生產資料中心所需的先進AI晶片方面，幾乎擁有壟斷地位。憑藉其領先技術與效率，它成為首選，幾乎沒有可媲美的競爭者。

雖然英特爾與三星也擁有先進製程的晶圓廠，但因產能延遲與良率問題，使其可靠性遠不及台積電。這不僅讓AI晶片成為台積電業務的重要部分，也賦予它更高的定價能力近幾年，台積電的營收與營運利潤均呈現亮眼增長；尤其在先進AI晶片領域的主導地位，讓它的獲利成長速度大幅超越其他公司。

2.輝達（NVIDIA）

如果說台積電是晶片的製造者，那麼輝達則是AI生態中關鍵部件的設計者。它在處理器市場的領先地位，讓該股在過去幾年飆升，成為全球最有價值的上市公司。隨著AI趨勢崛起，對能處理龐大資料集的硬體需求激增，輝達的資料中心晶片成為AI系統訓練與運行的核心。

除了GPU及硬體之外，CUDA平行運算平台與API也讓公司具備護城河。CUDA允許開發者為特定任務設計程式，而AI領域的開發者對CUDA十分熟悉。此外，CUDA程式只能在輝達晶片上運行，進一步提高了使用其他競爭晶片的切換成本。

雖然包括Alphabet和亞馬遜等大公司開始自行設計AI晶片（常與博通合作），但輝達已搶得先機。即便未來十年可能失去部分市場份額，隨著AI晶片市場規模擴大，它的地位仍相對穩固。

3.微軟（Microsoft）

微軟在AI領域擁有兩大優勢。首先，Azure是全球第二大雲端基礎設施平台，許多企業選擇在此建立與部署AI應用。Azure的AI能力也幫助微軟逐步縮小與亞馬遜AWS的差距。其次，微軟擁有龐大的軟體產品組合，涵蓋Microsoft 365、LinkedIn、GitHub與Windows作業系統等，全球數億用戶每日使用。

這讓微軟能順暢地將AI技術整合到現有軟體中，並加以變現。對企業與個人而言，支付少量費用即可使用Microsoft 365 Copilot，是一個簡單決策。這已成為微軟可靠的收入來源，隨著AI工具的普及，未來還會更好。與純粹依賴AI營收的公司相比，對微軟而言，AI更多是額外收入。公司業務多元，包括軟體、硬體、遊戲、雲端與專業社群，即使未來AI熱潮降溫，微軟的營運仍將強健且高獲利。

