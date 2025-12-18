央行宣布利率「連7凍」 不動產貸款總量管制回歸各銀行內部控管

央行宣布房市選擇性信用管制措施持續，但是為期一年的銀行自主總量管制，明年起銀行不動產貸款總量管制回歸各銀行內部控管。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日召開第四季理監事會議，理事們一致同意政策利率維持在2%不動，如市場預期「連7凍」，並上調今年經濟成長率7.31%，選擇性信用管制措施持續。但是為期一年的銀行自主總量管制，在相關不動產貸款指標皆有改善下，明年起銀行不動產貸款總量管制回歸各銀行內部控管，惟須按月向央行報送相關資料，央行將持續辦理專案金檢。

央行表示，今年以來受惠於人工智慧（AI）等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資亦續擴增，在前三季經濟成長優於預期下，調高今年經濟成長率預估值 。

展望明年，新興科技應用需求可望續旺，但美國關稅措施可能抑制全球貿易量成長，加上基期較高，估明年經濟仍可溫和成長，預測值由2.68％調高至3.67%。

另，今年1-11月平均消費者物價指數（CPI）年增率1.69%、核心CPI年增率1.64%，央行預估全年CPI與核心CPI年增率分別為1.66%、1.65%，低於去年的2.18%、1.88%。預測明年通膨仍可維持緩降趨勢，CPI與核心CPI將續降至1.63%，國際大宗商品及國內服務類價格走勢、天候因素，可能影響未來國內通膨發展。

綜合國內外經濟金融情勢，考量今年國內通膨率將降至2%以下，明年可望續降；此外，預期本年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和。為審慎因應全球經濟前景不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能影響，央行理事會認為此次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

