基隆地王 廟口對面大四美百貨29連霸

基隆愛三路與仁三路口大四美百貨29年蟬聯地王。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公告土地現值及公告地價經基隆市地價評議委員會評定通過，全市公告土地現值平均漲幅2.44%，公告地價平均漲幅3.43%，將於明年1月1日正式公告實施。基隆市地王仍由愛三路、仁三路口大四美蟬聯，連續29年基隆地王，其公告土地現值每平方公尺為54萬946元，換算每坪約179萬元，比去年上漲2.24%。

基隆市政府地政處長謝旻成表示，經地價作業調查，土地及建物成交量都比去年減少，減幅分別為8.6％及33.8％，成交價則呈現平穩，商業區新成屋平均成交價格每坪約34萬到35萬元、中古屋平均成交價格每坪約23萬到25萬元，住宅區新成屋平均成交價格每坪約28到30萬元、中古屋平均成交價格每坪約18萬到21萬元。

地政處指出，公告地價主要是課徵地價稅依據，每2年調整一次，而公告現值則是土地移轉（買賣、贈與、遺產）時計算土地增值稅等的主要參考依據（每年公告，較貼近市價），買賣時應以公告現值作為核算稅賦和參考市場價的基礎。

謝旻成說明，為合理反應近2年地價波動幅度，經試算公告地價調整後，基隆市地價稅納稅戶，適用自用住宅稅率者平均每戶地價稅增加約14元到17元，適用一般稅率者平均每戶增加約260到300元。公告現值調漲幅度最高的是中正區3.05％，調幅最低的是暖暖區1.43％。

基隆市地王仍由廟口小吃街前的大四美蟬聯，是基隆連續29年地王，較去年上漲2.24％；基隆市商業區價格最高地段在仁愛區（愛三路98巷口至愛三路49巷口），住宅區價格最高地段則在信義市場附近。

