房市最壞頂多到明年Q1 第二季央行就會鬆綁

國城建設創辦人洪平森表示，不是今年第四季，就是明年第一季房市就會落底。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行今召開第四季理監事會議，對於房市信用管制是否會鬆綁，引發房地產業關注，國城建設創辦人洪平森指出，預期央行還是會維持現狀，不過，他認為今年第四季、最慢明年第一季房地產就會落底，第二季央行則會開始陸續鬆綁，因此，房市最差的時間點快要過去了。

國城建設在台南平實營區的都更案今舉辦公開記者會，洪平森表示，總統賴清德曾在公開場合說房地產是帶動產業的引擎。

但也因為外界認為房價太高，年輕人買不起房，所以才會有目前的信用管制，而且央行去年919管制至今已超過1年，房價有盤整稍微往下修正，但地價高、原物料降不太下來、缺工等議題還是存在，房價不至於出現太大幅度修正。

而這波信用管制措施應該也差不多了，整體房市最差的時間點不是今年第四季就是明年第一季，之後房市狀況就會轉變，不過，洪平森認為，明年整體價量預期還是會平盤，但不至於像今年這麼悲觀。

