LG舊款冷氣竟然藏黃金！銀樓老闆直呼「是純金」 換算價格好驚人

LG電子過去曾限量販售的冷氣機款式「 Whisen」，其機身上的標誌竟是以純金製成。（圖擷取自影片）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格屢創新高，南韓家電大廠LG電子過去曾限量販售的冷氣機款式「 Whisen」，其機身上的標誌竟是以純金製成，這項事情近日引發外界高度關注。

韓媒報導，經營金飾店的南韓 YouTuber「Ring Ring Unnie」（링링언니）日前上傳了一支題為《冷氣裡真的有黃金嗎？》的影片。影片中，該名 YouTuber 手中拿著一堆被揉成一團的金屬碎片，詢問：「這是什麼？」顧客則說明：「這是從 LG冷氣機Whisen上拆下來的，是貼在冷氣正面的標誌。」

顧客之後更補充表示：「送貨人員說那是黃金，廣告上也有提到說這是黃金，當時對方還對他說：『如果你把它（黃金標誌）拆下來退回，我們會給你1萬韓元（約235元新台幣）』。」

Ring Ring Unnie透露，將這些金屬碎片熔化、並進行成分分析後，確認為純金。她隨後致電通知顧客表示：「不是18K金，而是純金。重量略低於1錢（約 3.75 公克），可以換給你71.3萬韓元（約1.67萬元新台幣）。」

隨著影片播放量突破百萬並引發熱議，到了週一（15日）又有一位顧客光顧了Ring Ring Unnie的店鋪，而這名顧客帶來的 Whisen黃金標誌，保存狀況比前一位更加完整。

經分析後，這件標誌同樣被確認為純金。Ring Ring Unnie表示：「重量為 1.02 公克（約 0.27錢），不過在熔化過程中會有部分金粉飛散，加上扣除檢測費後，能換成 74.8 萬韓元（約1.75萬元新台幣）。」

據了解，2005 年，LG 為了紀念連續 5 年蟬聯全球空調銷量第一，曾向前1萬名顧客供應配有純金Whisen標誌的產品；LG到了2008 年，也曾推出 1 萬台限量版Whisen空調，純金Whisen標誌重量為1錢，上頭有藝術家簽名。

