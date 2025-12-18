路透：Google正藉助Meta力量 挑戰輝達市場領先地位

Google正藉助Meta力量，挑戰輝達在AI晶片市場領先地位。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，Alphabet旗下的Google正在制定一項新計劃，旨在讓自己的AI晶片能更好地運行AI軟體框架PyTorch，此舉旨在削弱輝達（NVIDIA）在AI運算市場長期佔據的主導地位。

《路透》報導，這是Google野心勃勃計劃的一部份，旨在讓自家TPU（張量處理器

）成為市場領先的輝達GPU（圖型處理器）有力競爭對手。TPU的銷售已成為Google雲端收入的關鍵成長引擎，Google希望藉此向投資人證明公司在AI領域的投資正在產生回報。

光靠硬體不足以推動普及，知情人士表示，這項內部代號為「TorchTPU」的新計劃旨在消除阻礙TPU晶片普及的關鍵障礙，使TPU完全相容於PyTorch，並方便開發者使用，讓那些已經使用PyTorch軟體建立基礎設施的客戶受惠。

一些知情人士透露，Google正在考慮開放部份軟體程式碼，以提升客戶採用速度。PyTorch是一個開源專案，背後有Meta大力支持，是開發者建構AI模型時最廣泛使用的工具之一。

在矽谷，很少開發者會編寫輝達、超微（AMD）或Google等公司晶片實際執行的每一行程式碼。這些開發者依賴像PyTorch這樣的工具，這是一系列預先編寫的程式碼庫和框架的集合，可以自動執行AI軟體開發中的許多常見任務。

輝達的工程師們多年來一直致力於確保使用PyTorch開發的軟體，在其晶片上能以盡可能高的速度和效率運作。相較之下，Google長期以來一直讓內部龐大的軟體開發團隊使用名為Jax的另一種程式碼框架，其TPU晶片則使用名為XLA的工具來提升程式碼的運作效率。

Google發言人表示，公司看到市場對TPU和GPU基礎設施的需求都在大幅成長，而且成長速度還在變快。重點是提供開發者所需的靈活性和可拓展性，無論他們使用哪種硬體進行開發。

知情人士透露，為了加速開發，Google正與PyTorch的創作者和管理者Meta密切合作，這兩家科技巨頭一直在討論Meta獲得更多TPU資源的事宜。

