中國赴日觀光雪崩下滑？謝金河：近2個月增逾128萬人次居冠

〔即時新聞／綜合報導〕中日關係持續緊張，中國政府帶頭對日本祭出一連串報復，財信傳媒董事長謝金河發文表示，雖然外界猜測中國觀光客一定出現雪崩般的下滑，但今年前11月到訪日本旅客人次已超過去年，預估全年人次將超過4千萬，且這兩個月中國到訪日本旅客增加128.1萬人次，仍居首位。

謝金河在臉書發文指出，在中國全面封殺日本觀光的禁令下，今天日本公布今年前11月的到訪日本旅客高達3906萬人次，已經超過去年全年的3687萬人次。而且，今年一定可以突破安倍在首相任內提出的服務業出口，全年到訪日本的外國旅客逾4000萬人次的目標。

謝金河分析，大家最關注的是中國禁止赴日本旅遊，大家心想中國觀光客一定出現雪崩般的下滑，結果發現跟大家原來想的不一樣。今年前三季中國到訪日本的旅客748.48萬人次，前11個月到876.58萬人次，這兩個月增加128.1萬人次，中國觀光客仍居首位，領先南朝鮮的848.53萬人次。台灣的觀光客10月59.95萬人次，11月54.24萬人次，前11個月617.5萬人次，居第三位。

謝金河認為，這顯示中國雖禁止國人赴日本旅遊，包括取消航班，仍然擋不住中國人赴日觀光旅遊的衝動。台灣今年前11月也超過去年全年的604萬人次。值得一提的是美國客明顯增加。

謝金河說明，日本的觀光業之所以吸引人，一方面是日本人的和善，日本的乾淨，景點的美，還有在日本街頭隨便找吃的，也很少會遇到不好吃的。

謝金河也提到，這次新潟行，其實我對村上市的鹽引鮭及村上祭特別有感覺。村上市的盬引鮭可以延伸到千年歴史，居民傳承古法捕鮭魚，並且把捕獲的鮭魚用風乾的方式保存。他們本來要示範捕鮭魚，但天氣不好，我們改看殺鮭魚及鹽漬的處理。

謝金河在文末指出，在村上的街頭，很多百年老店在餐廳內都掛滿風乾後的鮭魚。在這個淳樸的小村落裡，鮭魚文化撐起全市的經濟及觀光，這是日本觀光的底氣！

