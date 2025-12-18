美股收盤》甲骨文重挫！美股全面收黑 台積電ADR跌近3.5％

在甲骨文暴跌拖累下，市場避險情緒升溫，美股週三全面走低，道瓊及標普兩大指數均連續第4個交易日收黑，標普與那指跌至3週以來低點，費半下跌近4%。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕市場對人工智慧（AI）相關資金投入的疑慮揮之不去，拖累科技股表現，在甲骨文暴跌拖累下，市場避險情緒升溫，美股週三全面走低，道瓊及標普兩大指數均連續第4個交易日收黑，標普與那指跌至3週以來低點，費半下跌近4%，台積電ADR下跌9.88美元或3.45%。

外媒報導指出，甲骨文規模約100億美元的資料中心計畫，失去私人貸款機構Blue Owl Capital的資金支持。消息一出，投資交易的疑慮再度動搖科技股，科技股賣壓擴散至整體市場，納指與費半指數應聲大跌，標普也應聲下跌78點、道瓊跌逾228點。由於美股科技股市場情緒轉弱，投資人關注企業在人工智慧 （AI） 領域過度支出是否最終合理。

請繼續往下閱讀...

其中甲骨文 （ORCL-US） 暴跌5.40%，Alphabet （GOOGL-US） 大跌 3.21%。至於美光下滑2.93%，不過盤後股價跳漲超 5%。受記憶體價格上漲和 AI 工作負載需求推動，美光盤後釋出的最新財報優異，超出華爾街預期。

另外，聯準會理事華勒（Chris Waller）週三表示，央行仍有降息空間，暗示聯邦資金利率可下調「2碼到4碼」。而美國總統川普下令封鎖進出委內瑞拉的原油運輸船，並將委國總統馬杜洛政權列為外國恐怖組織，國際油價從五年低點強彈。

道瓊工業指數下跌228.29點或0.47%，收報47885.97點。

標普500指數下挫78.83點或1.16%，收在6721.43點。

那斯達克指數下滑418.14點或1.81%，收22693.32點。

費城半導體指數挫跌263.13點或3.78%，收6695.31點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法