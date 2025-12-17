中國「曼哈頓計畫」成功打造EUV原型機 大幅縮短半導體技術差距

中國「曼哈頓計畫」祕密打造EUV。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透17日披露，中國政府招聘荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）前工程師，以逆向工程方式成功打造出華府耗費多年，阻止中國取得的半導體製造設備「極紫外光機」（EUV）原型機，EUV是科技冷戰的核心，其生產的先進半導體驅動人工智慧（AI）、智慧手機以及西方軍事霸權。

知情人士指出，相關科學家已於今年在深圳一個高度戒備的實驗室打造出EUV原型機，機體幾乎佔據整個機房，這是由一群艾司摩爾前工程師，包括退休的華裔工程師所建造。他們說，該原型機已運轉，並成功產生極紫外光，但尚未製造可用的晶片。

今年4月，艾司摩爾執行長富凱（Christophe Fouquet）表示，中國需要「很多、很多年」才能發展出相關技術。但路透首度披露的該原型機，顯示中國比分析師預期的更快實現半導體自主。

儘管如此，中國人面臨重大技術挑戰，尤其是在複製西方供應商生產的精密光學系統方面。

兩名知情者說，由於在二手市場可以取得艾司摩爾較舊的零組件，因此讓中國可以建造EUV原型機。中國政府設定2028年之前以該原型機製造可用晶片的目標。不過接近該計畫的專家認為，較實際的目標是2030年，但這仍比分析師之前咸信，中國須耗費10年才能追上西方晶片技術要提早許多年。

這項突破標誌著中國政府6年來致力推動半導體自主的成果，半導體自主是中國國家主席習近平的首要政策之一。儘管中國公佈其半導體目標，但深圳的EUV計畫則是祕密進行。

該計畫由習近平親信、中共中央科技委員會主任丁薛祥負責。中國電子巨頭華為在當中扮演關鍵協調角色。知情人士將該計畫比喻為中國版的「曼哈頓計畫」（Manhattan Project），亦即美國二戰時期研發原子彈的努力。

一名知情者說，「對中國而言，最終目標是能夠在完全國產的設備上製造先進晶片；中國希望將美國百分百的踢出供應鏈」。

目前只有一家公司掌握EUV技術，就是總部在荷蘭的艾司摩爾，一台EUV價格約2.5億美元（79億台幣），是生產輝達、超微等設計的最先進晶片所不可或缺的設備。

艾司摩爾2001年打造出首台EUV原型機，該公司說，在2019年EUV生產第一批商用晶片前，他們耗費了近20年，投注了數十億歐元的研發努力。美國盟友，包括台灣、南韓與日本目前都能取得艾司摩爾的EUV系統。

