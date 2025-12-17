Costco明年將迎來7大變革 會員驗證、新開分店搶先看

在2026財年，Costco計劃開設35家新門市。與前一年不同的是，Costco並未公佈計劃開設的門市中有多少位於海外。這35家新店中有5家是原有門市的搬遷，而非全新市場的開拓。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco購物體驗的核心要素包括免費試吃、大包裝商品以及1.5美元的固定熱狗套餐價格。除了這些核心體驗之外，Costco也在不斷創新，以適應不斷變化的商業環境，或只是為了給會員更多價值。

2025年，Costco迎來了一系列重大變革，包括將美食廣場的百事可樂產品替換為可口可樂飲料機，增加倉庫入口處的會員掃描器數量，以及推出新的鬆餅配方。Costco還將實施一項意義重大的政策調整，讓高級會員在工作日和周日的上午9點至10點享受專屬購物時間。

接近2025年底，Costco已製定了多項計劃，將於2026年陸續實施。以下列舉Costco倉庫預計將於2026年實施的七項重大變更。

1. 更多非傳統形式的Costco門市即將開業

大多數顧客可能比較熟悉的非傳統Costco門市形式是Costco商務中心。 Costco商務中心的營業時間較早，商品種類也更偏向大宗商品，這些都與標準Costco門市的購物體驗截然不同。不過，商務中心並非Costco唯一的非標準門市形式。例如，在阿拉斯加州的安克拉治，就有一家Costco門市專門販售家具和家用電器。

2026年春季，一家非傳統的Costco門市將在加州米申維耶霍開幕，它是一家獨立的加油站。除了這項對Costco公司而言全新的嘗試之外，該公司還宣布計劃在2025年底開設新的商務中心，但重點是將這種模式推廣到加拿大。因此，從全新的門市佈局到商務中心模式的優先發展，Costco門市的定義將在2026年被前所未有地重新定義。

2. Costco將擴大標準倉儲式超市的規模

Costco目前仍將重點放在其標準的倉儲式零售模式上。截至2025年，Costco計畫新建29家門市，其中10家位於美國境外。最終，Costco未能實現其目標，到2025年12月底，共開設了27家新店。

在2026財年，Costco計劃開設35家新門市。首先需要說明的是，2026財年從2025年9月1日開始，因此這個總數可能包含了部分在2025年下半年開業的門市。此外，與前一年不同的是，Costco並未公佈其計劃開設的門市中有多少位於海外。更複雜的是，這35家新店中有5家是原有門市的搬遷，而非全新市場的開拓。

3. 美食廣場將開始要求會員資格驗證

2026年，Costco美食廣場將新增會員驗證步驟，顯示該公司對美食廣場的控制力道增加。具體而言，目前Costco倉庫入口處標配的同款電子掃描儀，在美食廣場點餐時需要出示會員卡。

4. 結帳流程將採用旨在減少等待時間的新技術

2025年全年，Costco門市開始測試幾項旨在加快結帳和離店流程的新技術。大約在6月份，Costco開始提供所謂的「掃碼即走」系統，讓顧客在購物時使用Costco應用程式掃描購物車中的商品。付款隨後透過應用程式完成，員工掃描電子收據進行核對。

此外，在2025年下半年，部分Costco門市開始測試一種設備，該設備允許員工掃描仍在收銀台排隊等候的顧客購物車中的商品。這樣，當顧客排到隊伍最前面時，收銀員就可以使用預先掃描的資料完成結帳。雖然這兩項技術均在2025年進行了初步推廣，但Costco在2025年第四季財報電話會議上承諾，將在全美所有Costco門市全面推廣改進後的結帳技術。

5. 倉庫將引進一套系統，提高藥局定價的透明度。

好市多還提供一系列非標準零售服務，其中包括藥房。從2026年1月1日起，好市多藥局將與一家名為Nativus的公司合作，旨在簡化藥品購買流程。Nativus是一家採用成本加成定價模式的藥品福利管理公司。這意味著Nativus會員在Costco藥房購買藥品的價格，將透過在Costco支付的價格基礎上加上固定的加價來確定。

6. 擴大Kirkland Signature產品線將有助於維持價格穩定

Costco計劃將部分Kirkland Signature產品的生產地點盡可能靠近實體銷售點。此舉可望降低運輸成本，並因本地化生產而減少溫室氣體排放。雖然這種做法可能會導致Costco貨架上的非品牌產品減少，但Costco一些最受歡迎的Kirkland Signature產品背後其實也隱藏著知名品牌，這些產品往往品質與同類知名品牌不相上下，但價格卻更低。

7. 員工時薪將上漲

2025年3月，Costco敲定了一項新的員工協議，將低薪員工的時薪提高0.5美元，高薪員工的時薪提高1美元，達到每小時30.90美元。此外，此後每年還將再增加1美元，到2026年，高薪員工的時薪將達到每小時31.90美元。

