三星和SK海力士將「盆滿缽滿」韓媒：兩大產業被犧牲的代價

〔財經頻道／綜合報導〕隨著固態硬碟和記憶體價格飆升至令人咋舌的高位，消費者和整個產業都必須花費巨資採購這些關鍵零件，三星和SK海力士等公司卻從中大賺了一筆。海外市場研究機構預測明年記憶體價格漲幅將更加顯著，市場預期兩家公司的營業利潤都將接近100兆韓元（台幣2.12兆元）。

Kiwoon Securities的一位高級研究員此前預測三星2026年的營業利潤將在90兆至100兆韓元（約合620億至690億美元）之間，但據《朝鮮日報》報導，該公司已修正了先前的預測。

研究公司甚至因此修正了對明年的預測。依照目前的趨勢，三星明年的營業利潤預測為107.612兆韓元（約730億美元），而SK海力士的營業利潤預計為93.843萬億韓元（約638億美元）。雖然這兩家公司都將賺得「盆滿缽滿」，但這卻是以整個NAND和DRAM產業的損失為代價。

根據17日發布的來自主要市場研究機構的DRAM和NAND快閃記憶體價格預測綜合分析，預計明年DRAM和NAND快閃記憶體價格將繼續上漲15%-20%。 TrendForce預測DRAM平均交易價格（ASP）將上漲8%-15%作為基準情景，並預測供應短缺將根據供需狀況而加劇。

Counterpoint Research則指出，由於人工智慧資料中心投資增加以及記憶體供應正常化進程延遲，DRAM價格明年可能每年上漲高達20%。

有觀點認為，NAND快閃記憶體供應短缺問題十分嚴重，不僅限於DRAM領域。由於NAND快閃利潤多年來持續下滑，三星電子和SK海力士一直在縮減生產線，並將工廠投資重新分配到利潤更高的高頻寬記憶體（HBM）上，從而限制了NAND​​快閃記憶體的供應增長。

分析師指出，高效能固態硬碟（SSD）的需求爆炸性成長，而SSD對於人工智慧資料中心至關重要，這加劇了供需失衡的局面。

TrendForce 預測，到2026年，NAND的年需求成長率約為20-22%，年供應成長率約為15-17%。由於供應量相對於需求量有所減少，TrendForce預測NAND的平均價格將年增8-15%（接近兩位數），企業級NAND的價格預計將上漲超過25%。





