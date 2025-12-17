外媒：台積電2奈米新技術突破極具賣點 產能已排至2026年底

台積電預計2奈米製程時代將於明年開啟，產能已排至2026年底。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電預計2奈米製程時代將於明年開啟，產能已排至2026年底。外媒報導，GAA（全環閘極）架構的技術突破是其極具吸引力的賣點。

蘋果A20和A20 Pro等晶片組將成為推動台積電2奈米技術普及的主要動力，而台積電則處於整個製程製程的最前線。wccftech指出，台積電先前曾因3奈米製程採用FinFET（鰭式場效電晶體）技術而面臨技術瓶頸。現今，台積電推出的GAA架構旨在提升2奈米製程的效能與效率，最終吸引了眾多客戶採用此製程。

與FinFET相比，GAA的優點在於它採用了奈米片堆疊技術，不僅能更精確地控制電流，還能顯著降低漏電流。這使得2奈米製程能夠在相同功耗下實現10-15%的效能提升，或在特定效能等級下降低25-30%的功耗。

先前有通報稱，台積電兩座2奈米工廠已全部訂滿，為滿足市場需求，該公司不得不啟動三座新生產線的建設，預計總投資將達286億美元。台積電2奈米製程的整個產能已排滿至2026年，預計年底前開始量產。

高通、聯發科、蘋果、超微等眾多客戶都是2奈米製程的知名用戶，但台積電難以滿足如此旺盛的需求，一個主要原因是據傳蘋果為了壓制競爭對手，已預定了超過一半的初始產能。據悉，台積電計劃在2026年底將其月產量提升至10萬片，這項尖端技術將成為其成長的主要驅動力。

據三星已於今年稍早開始量產其2奈米GAA製程，但與先前的3奈米GAA製程相比，已公佈的性能、效率和面積數據並不十分詳盡，這可能是由於良率尚未達到最佳狀態。

