發財了！美國5枚「稀有硬幣」 如今價值連城

發財了！美國5枚「稀有」25美分硬幣，如今價值連城。

〔財經頻道／綜合報導〕去洗衣店之前，最好先看看你打算用的硬幣，說不定你手上有1枚稀有硬幣，外媒報導，根據專業硬幣評級服務公司（PCGS）數據，2000年，馬薩諸塞州等5州鑄造的5枚25美分紀念幣，如今價值連城，其在拍賣會上成交價最高是馬薩諸塞州2000-P（費城造幣廠）MS69，成交價達3760 美元（約新台幣11.84萬元）。

《GoBankingrates》報導，1999年至2008年間，每10週發行1枚新的州紀念幣。每枚州紀念幣上都印有代表該州的圖案，以及該州加入美國聯邦或批准聯邦憲法的年份。

根據專業硬幣評級服務公司（PCGS）數據，2000年，馬薩諸塞州、馬裡蘭州、南卡羅來納州、新罕布夏州和維吉尼亞州5州，發行的25美分硬幣，是目前拍賣會上價值最高的紀念幣。

馬薩諸塞州 2000-P（費城造幣廠）MS69：3760美元，拍賣價最高，其他依序為南卡羅來納州 2000-P MS69：3525美元（約新台幣11.1萬）、 馬裡蘭州 2000-P MS65：1495 美元（約新台幣4.7萬）、新罕布夏州 2000-D（丹佛造幣廠）MS68：633美元（約新台幣1.99萬）和維吉尼亞州 2000-P MS68：400美元（約新台幣1.26萬）

報導指出，就價值而言，硬幣的品相至關重要。收藏家喜歡品相完美或未流通的硬幣，這種品相通常用縮寫MS表示。完美品相的硬幣評級範圍為60到70分，70分代表完美。

雖然品相完美的25美分硬幣在拍賣會上能賣個好價錢，但錯版硬幣也可能很有價值，因為它們通常存世量很少。所以，舉例來說，如果你有一枚因為模具滑脫而出現雙重沖壓圖案的硬幣，就應該拿去鑑定一下！

