台灣全球影響力不只半導體 無人機外銷「最大買家」曝 專家點出原因

〔財經頻道／綜合報導〕今年，波蘭悄悄成為台灣無人機的最大買家，幾乎佔台灣無人機出口總量的60%。對台灣而言，向北約東翼的關鍵成員國波蘭大量供應無人機，不僅能提升台灣企業的知名度，也顯示台灣對歐洲安全的貢獻遠不止於半導體領域。

紐西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury in New Zealand）研究員康拉德·沙特斯（Konrad Szatters ）撰文指出，台灣和波蘭本週簽署了一份關於建構非中國無人機產業供應鏈的諒解備忘錄。這只是短期採購激增，還是歐洲在安全和國防問題上進行更深層調整的早期跡象之一？波蘭的無人機採購反映了該國在俄羅斯日益咄咄逼人、對中國及其技術的質疑與日俱增、以及歐洲自身國防工業儘管做出了明顯努力，但仍難以滿足不斷增長的需求之際，如何應對其重新軍事化的進程。

波蘭的採購選擇似乎更多是出於務實考慮，而非政治或意識形態因素。隨著烏克蘭戰爭持續影響歐盟的國防規劃，無人系統已成為監視、偵察和其他軍事行動的關鍵要素。因此，各國，尤其是像波蘭這樣位於歐盟和北約東翼的國家，都在尋找能夠快速、大規模地交付可靠無人機，且不會引發重大政治議題的供應商。

台灣製造商因生產滿足上述多項需求的無人機而享有盛譽。台灣的無人機系統價格相對低廉、堅固耐用，並且越來越多地經受住了嚴苛環境的考驗。烏克蘭軍隊對這些無人機的使用也提升了台灣裝備在密切關注戰爭的歐洲軍隊中的信譽。

與許多歐洲國家一樣，波蘭在一定程度上依賴中國的供應鏈，進口各種工業和製成品。但日益增長的對中國的擔憂，以及在地緣政治緊張局勢高峰期可能遭受出口限制的擔憂，促使波蘭政府尋求替代方案。

歐洲生產商能夠製造技術先進的系統，但目前尚無法滿足當今軍事規模所需的龐大數量。美國無人機仍然至關重要，但其採購有時會因成本或監管而受阻，這是一個棘手的問題，直到最近才開始著手解決。

台灣完美契合各方需求，對於尋求減少對中國技術依賴的歐盟各國政府而言，台灣既方便易達，又可靠，而且政治上也相對簡單。對於優先考慮效率和快速交付的波蘭來說，這些優勢使得台灣無人機成為實用且理想的解決方案。

對台灣而言，波蘭的採購選擇蘊藏著潛在機會，向北約東翼的關鍵成員國波蘭大量供應無人機，不僅能提升台灣企業的知名度，也顯示台灣對歐洲安全的貢獻遠不止於半導體領域。此類合作也能讓台灣與歐盟成員國建立務實的雙邊關係，而無需通過歐盟層級的正式外交管道。

此外，這也有助於塑造台灣願意幫助歐洲抵禦其咄咄逼人的鄰國的形象。理論上講，這或許會讓歐洲更願意考慮在必要時幫助台灣抵禦中國的軍事野心。

儘管如此，台灣方面深知必須謹慎處理這些關係。任何程度的歐盟與台灣合作，尤其是在國防領域的合作，即便規模有限，都可能引起中國的政治關注，並進一步助長已有的輿論和虛假資訊。雖然北京尚未就波蘭從台灣進口無人機數量不斷增長一事發表官方評論，但這一事態發展仍可能受到密切關注。

現階段很難判斷波蘭成為台灣最大的無人機進口國究竟代表著長期的結構性轉變，還是只是出於對眼前安全問題的考量。但卻表明，台灣正在尋求與歐洲進行務實且相對低調的合作方式，並凸顯部分歐盟成員國願意探索此類合作途徑。

這為台灣加強與歐洲的聯繫，使其自身對合作夥伴而言更加不可或缺創造了機會，尤其是在歐盟持續降低對華風險的背景下。最後，它也凸顯了歐洲自身國防工業能力的不足，並指明了當國內供應受限時，某些政府可能採取的選擇方向。

