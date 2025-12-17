中裕全球首創長效型雙抗體愛滋病療法 臨床2b試驗完成首位受試者收治

中裕全球首創長效型雙抗體愛滋病療法TMB-365/TMB-380 Phase 2b 臨床試驗完成首位受試者收治。圖為中裕執行長張金明。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司中裕（4147）今早公告，該公司全球首創的長效型雙抗體愛滋病療法TMB-365/TMB-380 Phase 2b臨床試驗完成首位受試者收治。中裕股價受此激勵，今日早盤一度上漲逾5%，最高來到66.9元。

中裕表示，本次Phase 2b臨床試驗於美國多個臨床中心同步展開，主要鎖定已接受現行標準療法、但仍尋求更長效、更容易遵循的治療模式的HIV感染者。本次試驗在全面驗證TMB-365/TMB-380作為長效雙抗體療法的臨床價值。

請繼續往下閱讀...

中裕指出，本次臨床試驗收案與分析時程為所有受試者收治預計於2026上半年完成，6個月期中分析預計最晚於2027年年初完成，若期中分析結果與臨床2a試驗一致，顯示穩定且持久的病毒壓抑效果，公司將依據資料向美國食品藥物管理局（FDA）申請突破性療法認定（BTD），並與美國FDA商討後續Phase 3試驗的最佳設計或最快速的註冊審查途徑，此規劃將有助於大幅縮短後期臨床與上市時程，使產品更快進入全球市場。

中裕新藥執行長張金明表示，「首位受試者收治，象徵TMB-365/TMB-380正式進入全球商業化前的關鍵加速階段，也代表台灣創新能力正於全球HIV治療領域產生實質影響力。公司將依國際標準推動後續試驗，全力縮短產品上市時程，期望讓全球HIV患者能更早受惠。」

中裕新藥將全速推進Phase 2b試驗，並同步持續進行TMB-365/TMB-380的全球授權與策略合作洽談，以因應未來的開發與商業化布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法