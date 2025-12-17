美股收盤》道瓊連三黑跌302點 台積電ADR走低

週二美國股市漲跌互現。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕週二公布的美國11月就業報告優於預期，美國股市漲跌互現，道瓊工業指數下跌302.30點、0.62%，標準普爾500指數跌0.24%，那斯達克指數上漲0.23%，費城半導體指數跌0.46%，台積電ADR跌0.30%，收在286.87美元。

綜合外媒報導，美國勞工統計局數據顯示，11月非農就業人數增加6.4萬人，道瓊斯的經濟學家先前預測，同期非農就業人數將增加4.5萬人，數據優於預期，也扭轉10月就業機會大幅減少10.5萬人的疲弱狀況。11月失業率也上升至4.6%，高於預測的4.5%，創4年來新高，引發投資人對美國經濟狀況的擔憂。

最新就業數據公布後，聯準會下個月降息的可能性並未改變，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，2026年1月再次降息的可能性很小，交易員目前預計下個月降息的可能性為24%。

週二，美國原油價格也承壓，跌至2021年初以來的低點，能源股也隨之下跌，石油巨頭埃克森美孚的股價和雪佛龍均下跌超過2%。大型股方面，輝達上漲0.81%，微軟上漲0.33%，蘋果上漲0.18%，特斯拉大漲3.07%，創下近一年新高。

道瓊工業指數下跌302.3點或0.62%，收48114.26點。

那斯達克指數上漲54.05點或0.23%，收23111.46點。

S&P 500 指數下跌16.25點或0.24%，收6800.26點。

費城半導體指數下跌31.97點或0.46%，收6958.44點。

