中國這產業也遭內鬥所累 茅台市值從2021高點腰斬

貴州茅台一度是中國最有價值的上市企業。（路透） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

〔編譯魏國金／台北報導〕繼汽車、太陽能板後，白酒是最新遭「內鬥」衝擊的中國產業。《經濟學人》報導，今年貴州茅台的官方指導價為一瓶1499元人民幣（6686元台幣）左右，然而最近一些賣家無視該公司的定價策略，以每瓶100元人民幣（446元台幣）折扣，希望吸引更多顧客。

報導說，數十年來，茅台與其他中國烈酒生產商透過複雜的經銷網絡，嚴格控制供給與價格，白酒的需求向來多過供應，一瓶白酒往往售價高達人民幣3000元（1.34萬台幣），年份較久的甚至在拍賣會上拍出50萬人民幣（223萬台幣）的高價。白酒的價值不僅來自本身，也在於以白酒而非現金行賄，使白酒成為一種貪腐貨幣。

請繼續往下閱讀...

價格跌破指導價顯示，目前白酒的供應已多於需求，白酒市場出現嚴重問題。在新冠肺炎期間，中國白酒的需求激增，價格的飆漲使茅台一度成為中國最有價值的上市公司，但如今茅台市值約為2021年的一半。

經濟的低迷迫使企業削減支出預算，減少宴請客戶。今年5月，中國中央頒布「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，禁止黨政機關人員豪華宴請、招待酒類與香菸，隨後各省加碼推出公務員禁酒令，加上年輕人偏好濃度較輕、水果味較濃的酒，致使中國數千家經銷商庫存大量白酒，急於求售。

報導說，中國經濟的困境意謂白酒的狀況恐更加嚴峻，當中最嚴重的是商品過剩導致惡性價格戰，此現象在當地被稱為「內捲」。中國許多車商即使虧損也大打價格戰。為了吸引客戶，中國網路平台巨頭大幅降低外送價格，而這往往以餐廳的利潤為代價。從整體來看，「內捲」將導致通縮，迫使個人與企業延後投資。

現在「內捲」也侵襲白酒。在抖音平台上，許多賣家以折扣價銷售茅台旗艦款，震撼產業。抖音雖然打擊該折扣銷售，但類似折扣價格出現在其他網購平台，例如在拼多多上，開始以相同折扣價推銷茅台。由於經銷商過多庫存，不難想像白酒可能會以更低價格湧入各平台。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法