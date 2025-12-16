美11月新增6.4萬非農就業人口 分析師：已處就業衰退期

美11月新增6.4萬非農就業人口。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部16日公布，11月新增6.4萬非農就業人口，高於道瓊預期的4.5萬人，失業率上升至4.6%，為2021年9月以來最高點。相關數據因美國政府停擺43天而延後發布。

數據顯示，11月時薪月增0.1%，低於預期的成長0.3%，年增3.5%，為2021年5月以來最小年增幅度。

美國勞工部也公布，10月減少10.5萬非農就業人口，華爾街經濟學家多半預期，在9月意外新增10.8萬人後，10月將下滑，主因在於自政府部門大幅裁員16.2萬人，而11月也將再減少6000人。

10月的下滑是6個月以來第3次就業淨負成長。勞工部報告也顯示，8月數據下修2.2萬人至流失2.6萬份工作，而9月的數據則下修了1.1萬人。

相關就業數據顯示，勞動市場持續低聘僱、低裁員，並且受美國總統川普嚴格的邊境管制措施影響，這些措施導致流入的移民減少，衝擊勞動市場。

海軍聯邦信用合作社首席經濟學家隆恩（Heather Long）指出「美國經濟正處於就業衰退期；過去6個月，美國僅新增了10萬個就業機會。這些職位大多集中在醫療保健行業，而由於美國人口老齡化，該行業幾乎一直在招聘」。

就政策角度而言，聯準會（Fed）必須在試圖遏止勞動市場進一步疲軟同時，也須避免通膨加劇升高。在最近的政策會議上，聯準會下調關鍵基礎利率0.25個百分點，但暗示進一步降息的門檻更高。聯準會自9月以來，連續3次降息，使基準利率降至3.5%至3.75%區間。

高盛資產管理分析師海格（Kay Haigh）說，由於數據受到干擾，聯準會不太可能太過重視該報告，明年1月初在下一次政策會一前公布的12月就業數據，對聯準會而言，將是決定短期利率走勢更有意義的指標。

在該就業報告公布後，市場預測1月降息機率約為24.4%，與前一天相同。

美國商務部亦公布另一份經濟數據，經季節調整，但不考慮通膨因素，9月零售銷售持平，低於預期的成長0.1%，不過，排除汽車銷售，銷售成長0.4%，優於預期。

