台灣是第2大客戶！日本茶出口71年來增破1萬噸 大谷代言超強助攻

日本茶2025年1至10月的累計出口量激增至10084噸，出口目的地以美國居首，其次是台灣。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日本茶2025年1至10月的累計出口量激增至10084噸，出口目的地以美國居首，其次是台灣。

日本農林水產省等的統計及行業團體資料顯示，這將是自1954年以來、時隔71年再次突破全年1萬噸。受海外健康意識提升掀起的抹茶熱潮，以及日圓貶值的帶動，出口大幅增長。

請繼續往下閱讀...

也有觀點認為，美職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平代言廣告，提高了綠茶產品的知名度。

另一方面，日本國內因產量減少等原因出現供應偏緊，最常見的煎茶和瓶裝飲料價格正在上漲。

在11月和12月統計數據尚未出爐的情況下，1至10月的出口量年增44%，已大幅超過2024年全年的8798噸，將連續9年實現增長。

出口目的地以美國居首，占比約3成，達到3497噸，其中大部分為抹茶等「粉末狀綠茶」。其後依次為台灣、泰國、德國。

日本國內茶葉產量呈下降趨勢，近幾年維持在7萬噸水平，用茶具泡茶的家庭減少，以及農戶老齡化導致接班人不足是主要原因。但日本茶出口促進協議會（東京）的負責人表示：「即使國內需求下降，只要能在海外確保銷售渠道，也有助於維持產量。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法