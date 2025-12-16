特斯拉「350美元產品」出人意料3小時就賣光

特斯拉發布一款限量版的匹克球拍，售價350美元。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉發布一款限量版的匹克球拍，售價350美元，不到3個小時就賣光了。

特斯拉的這款球拍以此標準來看價格昂貴。儘管價格不菲，但據特斯拉Selkirk發言人告訴《商業內幕》，這款球拍在不到3個小時內就售罄，特斯拉官網的商品頁面顯示，他們將於下週補貨。

這款球拍採用碳纖維材質，內部填充泡沫材料，其市場定位是專為高性能運動而設計，而非僅在現有設計上貼個商標。Selkirk 的研發主管巴恩斯（Tom Barnes）將該專案描述為「真正的工程合作」，他在新聞稿中指出，特斯拉的設計團隊和Selkirk花了一年多的時間進行數據交流、幾何形狀調整和原型壓力測試，最終才確定了產品。

根據《商業內幕》報導，巴恩斯在2023年美國匹克球全國錦標賽上結識了特斯拉工程師後，萌生了設計特斯拉匹克球拍的想法。隨後，塞爾柯克公司的高層參觀了特斯拉位於加州弗里蒙特的工廠，會見了特斯拉全球產品設計總監兼匹克球運動員哈維爾·韋爾杜拉，並開始了設計過程。

匹克球拍是特斯拉首次嘗試進軍傳統運動器材領域，但不是這家汽車製造商推出的第一款生活日常用品。特斯拉還提供售價65美元的鹽韓胡椒瓶，以及售價1600美元的電動四輪摩托車。

匹克球拍推出時機反映匹克球運動的興起。匹克球是一項融合了網球、羽球和乒乓球元素的運動。體育與健身產業協會的報告指出，預計到2024年，將有1980萬美國人參與匹克球運動，比上一年增長45.8%，比2021年增長311%。

