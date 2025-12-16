Visa開通LINE官方帳號，2026年加碼海外旅遊與星級餐飲優惠。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕信用卡市場競爭白熱化，有鑑於頂級消費力快速成長，持卡人海外網購、旅遊需求持續增加，國際卡組織也開始經營自身客群。Visa 今（16）日公布 2026 年度卡友禮遇，除了持續加碼頂級旅遊與星級餐飲體驗，穩固高資產客群；也宣布開通LINE官方帳號，透過即時互動工具，強化與持卡人的互動。

台灣 Visa 總經理黃慧琴指出引用Visa 最新調查指出，亞太地區正快速崛起，成為全球頂級消費力成長最具動能的市場之一，估計 2030 年將增加逾 200 萬戶高資產家庭，是推動全球消費動能的重要引擎。Visa鎖定持卡人的消費型態與經濟趨勢， 2026 年度的禮遇內容．著眼於旅程起點至終點出遊打造加值服務、更祭出日本星級美食饗宴，以及全新的海外高爾夫與跨境網購保險等創新服務。

請繼續往下閱讀...

在旅遊服務上，Visa 2026 年度禮遇囊括旅遊平台住宿交通預訂優惠、機場接送最低475 元起；日、韓航線單件行李托運優惠最低 499 元起，減輕旅行行李負擔；同時，Visa無限卡持卡人可在2025年底前，於 Agoda x Visa 無限卡專屬活動網頁預訂 2026 年 12 月 31 日前入住住宿，可獲8折優惠，每筆最高可折200美元，以優惠價提前規劃明年旅程。也首度提供日本星級饗宴優惠，米其林美饌最高92折。

此外，Visa 也擴大與持卡人的互動，全新推出Visa LINE 官方帳號，整合全新 Visa Select 優選回饋，推出多項限時專屬現金回饋。持卡人於活動期間（截至 2026 年 1 月 31 日）完成報名，可獲海外消費最高 100% 現金回饋。對於持卡人愈來愈頻繁的海外網購，Visa也與AIG集團聯手，提供商務卡持卡全新「網路購物綜合保險禮遇」．為海內外採購與企業日常營運建立完善的風險防護機制。

2026 年1月1日至6月30日期間，使用商務無限卡與商務御璽卡進行線上購物，即享購買商品於預定送貨日期30天未送達、配送商品不完整，以及商品實際損壞等情境補償，商務無限卡單筆理賠最高可獲3萬1000元、全年最高4萬6500元，商務御璽卡單筆最高則可獲6200元、全年最高2萬4800元理賠金額。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法