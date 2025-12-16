獲利前景悲觀 全球品牌掀求售中國股權潮

哈根達斯等多家全球品牌尋求出售中國業務股權。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，隨著中國經濟疲軟、在地競爭加劇以及美中關係波動，全球企業正尋求中國的私募股權夥伴接管其中國業務。

知情人士指出，體育用品商迪卡儂（Decathlon）、冰淇淋品牌哈根達斯（Haagen-Dazs）、咖啡連鎖店Peet’s以及咖世家（Costa）、便利超市Lawson與奇異醫療（GE HealthCare）都在衡量出售其全部或部份中國業務。

這股急於再思中國策略的時機，正值美中關係動盪、中國經濟低迷，以及各產業的在地競爭者崛起之際。知情者說，Peet’s與咖世家母公司正檢視其中國部門的選項。

一名私募股權公司高層說，「人們再次了解值得擁有在地夥伴」，這可讓在地管理者更能做出果斷決定，以因應中國不斷變化的市場環境。

他補充，2023年，許多企業的全球董事會曾思考完全退出中國市場，當時美中關係降至低點，但當中許多公司因考量退出廣大中國市場的機會成本，並沒有這麼做。

然而如今，許多外企對中國業務的前景感到悲觀，正尋求戰略指引。上海美國商會9月一份調查顯示，僅41%回應者表示對其中國業務前景持樂觀看法，創新低紀錄。回應者說，美中緊張對其中國營運構成頭號挑戰，其次是在地競爭加劇。

私募股權投資公司方源資本（Fountainvest Partners）唐葵（Frank Tang）說，「中國市場變動快速、具高度競爭性，因此對外國品牌而言是艱難時刻；如果他們不調適，他們的中國業務可能不會撐太久」。

靈活的中國挑戰者已將曾是高度獲利的市場，轉變成競爭激烈的戰場。瑞幸咖啡現在在中國的店家已是星巴克、Peet’s與咖世家加起來3倍之多。中國連鎖超市美宜佳的門市是日本對手的數倍之多。

部份基於相關壓力，星巴克上月將60%中國業務出售給總部位於香港的博裕資本。通用磨坊（General Mills）旗下哈根達斯則尚未為其約400家的中國冰淇淋店找到合適買家，該公司於今夏提出相關銷售。知情人士也透露，迪卡儂尋求出售其30%中國業務股權，但目前有興趣者不多，而奇異醫療去年出售24億美元中國業務股權，為規模較大的一筆分割交易。

