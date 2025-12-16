存不夠錢！84歲阿嬤「坐輪椅工作到半夜」不敢退休 親揭生存現實

84歲的Jane Way如今已84歲仍在工作。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報道〕高齡84歲，許多人開始享受退休生活，但美國一名婦人卻持續深夜工作，她坐在輪椅上，每週為一家孤兒院承擔約30小時的會計工作，並直言自己「打算一路工作到100歲」。她坦言，經濟因素是現實考量之一，自己曾早提花掉退休積蓄，如今為家中分擔家計，必須同時依靠社會安全金與貧組織的收入維持生活。

《商業內幕》報道，住在美國亞馬遜州鳳凰城郊區的Jane Way是一名資歷累積的會計師，7歲就開始在父母的餐廳幫忙，之後取得會計學位，並曾在八大會計師事務所任職，她在會計與財務領域服務長達46年，歷經上市、零售等多元產業，曾是企業財務部門的重要人物。

她的丈夫也是會計師，1972年心臟病發後轉而經營進口業務。 1987年丈夫過世後，當時身兼跨國公司財務主管的簡‧韋，選擇離開高階管理職位，改以約聘形式持續工作。近12年來，她將重心轉向非營利組織，目前協助一家在南非孤兒院的慈善機構。

由於時差，她的工作時間幾乎顛倒。 Jane Way通常在晚上11點開始工作，直到隔天早上8點，白天則處理財務報表與分析，每天靠多次時間小睡支撐體力。她表示，工作讓她感覺自己仍然對世界「有用」，即使不為了金錢，她也不願停下來。

Jane Way曾至少退休2次，但退休並不適合她。她在1990年短暫退休，之後從2004年到2011年長期退休，她60多歲時以為自己可以停止工作，但事實並非如此。

事實上，經濟因素仍是現實考量之一。Jane Way坦言，自己曾提早花掉退休積蓄，還資助兩名孫子完成大學學業。兒子與孫子與她同住，兒子2016年中風，孫子婚姻破裂，三人合住既經濟又便利，她多負責烹飪並分擔開銷，如今必須同時依賴社會安全金與非營利組織的收入維持生活。

健康問題並未讓她退場。Jane Way已使用輪椅5年，也曾因新冠肺炎住院與復健，但她選擇不被疾病定義人生。她在80歲生日那天向家人宣布自己有一個「20年計畫」，希望100歲時仍能工作。她認為，工作是最大的回報，找到喜愛的領域就不會覺得是在「工作」，志願服務、回饋社會也很重要。她希望在未來十年繼續為該非營利組織貢獻，她知道自己工作的價值。

