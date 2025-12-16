記憶體漲價！智慧手機成本將增達25％ 這價位機型和中國廠商最受創

由於全球記憶體短缺導致DRAM價格上漲，智慧型手機製造商被迫重新評估明年的策略，中國OEM廠商受到的影響最大，而蘋果和三星則處於相對有利的地位。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於全球記憶體短缺導致DRAM價格上漲，智慧型手機製造商被迫重新評估明年的策略，智慧型手機的物料清單（BOM）成本將增加高達25%，2026年全球智慧型手機出貨量將下降2.6%。中國的低階價位機型衝擊最大，三星和蘋果處於相對有利。

先前有報告指出，各公司可能會重新推出僅利配備4GB記憶體的入門級設備，而擁有16GB記憶體的旗艦機型在2026年可能會失去強勁的市場動力。一些手機製造商也可能重新啟用microSD卡擴展記憶體。

但根據Counterpoint Research預測，2026年全球智慧型手機出貨量將下降2.6%。該公司指出，受DRAM成本上漲的直接影響，低階、中階和高階機型的物料清單成本將分別上漲25%、15%和10%。

更多細節顯示，中國OEM廠商受到的影響最大，而蘋果和三星則處於相對有利的地位。Counterpoint Research研究總監Yang Wang表示，售價低於200美元的設備將受到不利影響。

入門級智慧型手機在硬體規格和功能方面已經做出了許多妥協，因此資深分析師說，如果價格上漲生效，低階設備將「難以為繼」。此外，蘋果和三星的優勢在於它們在價格方面擁有足夠的靈活性，能夠在維持利潤率的同時消化DRAM成本上漲的影響。

小米等消費電子製造商就可能漲價已發出警告，聯想等公司也由於預計成本將會上漲開始囤積記憶體晶片。榮耀和Oppo等中國品牌由於利潤率較低，被認為更容易受到衝擊。

