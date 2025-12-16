中國對歐盟豬肉徵反傾銷稅 62.4％狂降至19.8％ 這3國影響最大

中國對歐盟豬肉徵反傾銷稅，最終關稅稅率為4.9%至19.8%，將於週三起生效，有效期五年。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部週二（16日）表示，將對歐盟進口豬肉徵收最高達19.8%的關稅，較最初最高62.4%的關稅大幅下降。此前中國結束了對歐盟豬肉進口長達一年的反傾銷調查。

在歐盟對中國製造的電動車徵收臨時關稅後，中國對從歐盟進口豬肉展開了調查，隨後該部發布了聲明。

中國商務部認定歐盟向中國傾銷豬肉及豬副產品，售價低於生產成本或國內市場價格，損害中國養豬業。最終關稅稅率為4.9%至19.8%，將於週三起生效，有效期五年。西班牙、荷蘭和丹麥將受到最大影響。

北京方面也對歐洲白蘭地徵收反傾銷稅，尤其是法國生產的干邑白蘭地，不過一些主要的白蘭地生產商獲得了豁免。歐盟進口的乳製品也同樣受到反傾銷調查。

歐盟對中國貿易逆差龐大，去年超過3000億歐元。然而，歐盟本身也是豬肉的主要出口國，也是豬耳、豬鼻子、豬蹄等副產品的重要供應國，這些產品在中國被視為美味佳餚。

9月，中國對配合反傾銷調查的歐盟公司進口的豬肉徵收15.6%至32.7%的初步反傾銷稅（以保證金的形式徵收），對其他所有進口豬肉徵收最高62.4%的初步反傾銷稅。

中國商務部表示，新關稅將適用於所有種類的豬肉產品，包括新鮮的、冷藏的、冷凍的、乾燥的、醃製的、煙燻的或鹽漬。並表示，它是以「客觀、公平、公正的方式」得出結論。

