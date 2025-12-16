明年九大證券新制將上路 上市公司小心壓榨女性員工薪酬將揭露

證交所提醒明年9大證券新制將上路。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕由於明年起有多項證券新制上路，證交所今發布新聞稿提醒上市公司注意法規及制度變動，共有9大新制將上路。

9大新制包括「上市公司自申報明年第1季財務報告起，財務報告及相關附件改為以電子檔案上傳至指定之資訊申報網站」、「強化上市公司員工薪酬揭露，應辦理基層員工及性別薪資資訊公告作業」、「公開資訊觀測站（獨立董事聲明書及資格條件檢查表申報系統）預計今年底前上線」、「上市公司申報股東會年報免附紙本，並須上傳具搜尋功能之電子檔」、「全體上市公司分階段接軌IFRS永續揭露準則，並應將導入計畫執行情形列入永續資訊之管理」、「全體上市公司應分階段於年報及永續報告書揭露溫室氣體盤查及減量相關資訊」、「公司治理評鑑轉型並更名為ESG評鑑」、「綠色證券認證制度正式實行」、「力拚亞洲資產管理中心！創新板「4大鬆綁」：開放當沖、打通轉板機制」。

其中「強化上市公司員工薪酬揭露，應辦理基層員工及性別薪資資訊公告作業」，實收資本額100億元以上之上市公司，自明年起，須於非擔任主管職務之全時員工薪資資訊申報揭露性別薪資中位數及平均數，因此若男女性別員工，薪資落差太大，恐引起議論。

至於「全體上市公司應分階段於年報及永續報告書揭露溫室氣體盤查及減量相關資訊」，要求實收資本額達50億元以上者，明年應揭露合併報表母子公司溫室氣體盤查數據，及揭露公司之減碳目標、策略及具體行動計畫；最近會計年度終了日之實收資本額未達50億元者，明年應揭露個體公司溫室氣體盤查數據。

另外原本的「公司治理評鑑」，也將增加環境面與社會面相關議題，及精進既有指標，並將原四大構面調整為「環境面（E）」、「社會面（S）」及「治理面（G）」三大構面，於明年轉型暨更名為「ESG評鑑」。

