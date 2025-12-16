下手要快！Costco本月11款好評「降價商品」清單曝光

外媒點名現在最值得入手的11款降價商品。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）黑五促銷活動雖已結束，不過，賣場還是有許多季節性商品正在降價。《Eat This, Not That!》報導，最近，Costco再度下調價格並在官網上列出，現在最值得入手的是這11款降價商品。

1.Ninja Swirl by CREAMi冰淇淋與霜淇淋機：其結合創新的13合1功能設計，還附Costco購物卡，是熱門節日禮物。買家分享「超好玩！三天內做了三款食譜，高蛋白、滑順又好吃。有人說不好用、清洗麻煩，但我完全沒有這問題。很高興買了它。」另一名買家說「這是我買過最棒的東西！想要挨家挨戶分享它帶給家人的快樂！」

請繼續往下閱讀...

2.Nuwave Hot Brew熱飲溫控杯：這款咖啡杯能精準調整飲品溫度，並保持數小時溫熱。一名買家說「我可以精確調整飲品溫度，冬天用它太完美了！USB-C充電快，保溫很久，質感與耐用度也很棒，目前是我最愛的杯子。」

3.Frigidaire自動清潔小型冰塊機26磅款：買家分享「家裡冰箱小，需要這種替代方案。這台小機器運作良好，冰塊味道很好，不會吸附其他味道。每週用一次，放入冰箱袋，感覺更衛生。我肯定會再買。」

4.科克蘭超大吸水尿布墊：30吋x23吋，100片裝，降至史低價。一名飼養五隻小狗的買家說「比以前的墊子大又不漏，CP值超高。」另一名買家補充「科克蘭的尿布墊大、不漏水，是Costco自有品牌的品質保證。」

5.Zevo飛行昆蟲誘捕器：套組含2台裝置+6個替換芯。一名買家分享「我出門幾週，回來時替換芯都抓滿了蒼蠅、小飛蟲。對我這些植物愛好者來說，效果神奇！」

6.LG 26立方英呎智慧嵌入式MAX對門冰箱：一名買家說「燈光漸增不刺眼，門內收納空間大，還會提醒門沒關，設計貼心。」

7.OLLY睡眠軟糖：110顆裝，買家說「最好吃且有效的助眠產品。」另一名買家表示「我試過很多助眠產品，只有OLLY睡眠軟糖和壓力軟糖最有效，而且好吃。」

8.Aleve止痛退燒膠囊：一名買家表示「我試過很多止痛藥，Aleve膠囊很適合偶爾腰痠或運動後疼痛。」

9.OLLY兒童多種維生素與益生菌：160顆裝，買家分享「孩子很愛吃！裡面含有膽鹼，有助於孩子腦部發育，也有益生菌與其他維生素。」

10.SSLK Home Astoria 86吋Carrara大理石餐桌：買家說「大理石桌子超美，非常高級。」

11.Nearly Natural仿真8呎樹（Nearly Natural Faux 8′Quince Tree）：原價減50美元，含花盆，一棵逼真的假樹，為居家空間增添生氣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法