華新推不鏽鋼品牌 瞄準AI伺服器高端應用

華新麗華舉行新品牌奇沃發表會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕不鏽鋼大廠華新麗華（1605）16日發表冷精棒全新品牌「奇沃Steeval」，規劃台灣、中國、歐洲等三地的冷精棒年產量未來可達18萬噸。華新麗華副董王錫欽表示，因AI伺服器蓬勃發展，以GB200、GB300為例，液冷快接頭就會跟冷精棒有關，華新在中國已有取得相關商機，更看好未來成長性。

華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡指出，華新冷精棒有市佔第一、歐洲優勢、全球布局、產品多元與設備先進等五大優勢，其中在歐洲、台灣與中國的冷精棒產量預計在2026年底可達到18萬噸，將遠超過市場第二名。

王錫欽表示，集團推動品種多元、品級高端、品質精良等「三品並進」策略；終端產業可應用於AI伺服器、汽車、機器人與消費性電子、能源等，而越是高端的產品，在售前、售後、售中都要做好全套服務，他提到，在售前就要了解客戶的用料需求。

他進一步提到，AI伺服器如GB200、GB300的機櫃中，因晶片用量大、功率高，已採取液冷散熱，當中的重要組件跟冷精棒有關就是快接頭，以一個GB300為例，就會使用到276個快接頭，何心怡說，雖然各家系統應用變化很快，但希望能參與下一世代產品 ，華新看好AI伺服器帶來的成長性。

王錫欽指出，華新在中國冷精棒有搶到相關商機，去年開始跟奇鋐、雙鴻等下一層的快接頭廠如富士達、丹佛斯（Danfoss）、CPC等已有接觸。王錫欽表示，在AI伺服器的液冷快接頭領域，華新在中國市場居於領先地位，但整體而言，冷精棒用途非常廣泛，最多還是在汽車產業，目前AI伺服器領域產品銷貨量約佔中國冷精棒10%，未來有機會快速成長。

何心怡補充，奇沃的名稱由來，為Steel與Value，「奇是創新，沃則是沃土」，要用最好材料打造最精密產品，希望我們（華新）是沃土。華新董事長焦佑倫在致詞則提到，2026年鋼鐵材料由於美國關稅、中國產能過剩，景氣、需求量不那麼穩定，但不代表台灣機械、金屬加工就默默走向夕陽、末路，金屬加工產業已開啟新時代。

