明年中央預算擱置不審 經部：地方治水恐無預算可做

〔記者廖家寧／台北報導〕2026年中央政府總預算案擱置立法院，部分產業補助計畫至少能以今年實際執行額度先行動支，但就無法擴大規模與效益，但攸關民生的防災治水工程恐就會停擺。經濟部水利署表示，明年度預算遲遲不審，多項地方重大治水工程將無預算可執行後續工作，盼能在明年汛期前開工，早日降低澇災風險。

水利署盤點各地治水工程計畫，北部地區部分，新北金山、萬里區去年淹水嚴重，員潭溪系統性治理後續需要預算支持工程發包施工；宜蘭則有五結防潮閘門改建等工程，因設施使用超過50年功能不佳，正辦理改建，同時改善溪洲溪排水。

中部地區部分，彰化有大城鄉魚寮溪排水改善、鹿港抽水站改建及逕流分擔工作；南投有外轆排水系統性治理工程，包括新建抽水站、滯洪池及排水路改善；雲林有8座大型抽水站改建，新建抽水站期能改善水林鄉、萬興排水及番薯厝排水情況；嘉義則有六腳大排改善需求，包括向上游拓寬整治，改善豪大雨溢淹情形，並新建抽水站等。

南部地區部分，台南今年7月豪雨淹水嚴重，需後壁菁寮排水、七股劉厝排水等工程，抽水站、渠道加高工程已進行發包中，但後續工程款項需仰賴新預算才能完工；高雄則有典寶溪、後勁溪改善等工程，目標是匯流口拓寬及橋梁改建、滯洪池新建等工作，以減少淹水風險；屏東的牛埔溪排水、中林排水治理工程，目前已推動拓寬工程，改善颱風及暴潮淹水問題，但後續工程款項需仰賴新預算才能完工。

水利署呼籲，懇請各界支持明年預算，如果順利在明年汛期前開工，可以早日降低水患風險，全力向最小淹水面積、最快退水時間及最高安全標準目標邁進。

