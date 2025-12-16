企業海外投融資300億額度用罄 國發基金再加碼1倍

國發基金管理會今通過最新1期的海外投資融資貸款，總額度由新臺幣300億元倍增為600億元。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發基金管理會今通過最新一期的海外投資融資貸款，總額度由新臺幣300億元倍增為600億元。另將針對主題式百億投資方案設立「投資整合管理平台」，整合跨部會投資資源與審查，強化資訊交流與協作效率，提升資金運用效益。

國發會主委兼國發基金召集人葉俊顯表示，國發基金第12期海外投融資貸款額度已用罄，企業對融資貸款需求殷切，為持續協助我國企業拓展國際市場，因此加碼續辦「海外投資融資貸款第13期」，同時提高對中小企業及赴美國投資企業的協助力道，並採行多元辦理方式，以利企業取得開拓國際市場所需資金。

葉俊顯說明，此項貸款主要強化項目包括，提高貸款總額度：由前期貸款總額度300億元提高至600億元；提高對中小企業及赴美地區投資案搭配款比例：中小企業赴海外投資，國發基金搭配款比例由3/4調高至全額；赴美國地區投資案，國發基金搭配款比例由原1/2調高至2/3；採行多元辦理方式：國發基金除前項搭配款辦理方式，另新增就企業赴新南向國家投資及非新南向國家投資，分別依銀行實際貸放餘額提供年息0.5%及0.3%融資服務費的辦理方式。

另外，為扶植我國新創與中小企業發展，國發基金結合產業主管機關推動中小企業、文化創意產業、策略性服務業/製造業、AI新創、綠色成長及智慧機器人等百億投資基金；而為了強化各基金間資訊交流與協作機制，引導民間資金投入戰略性產業與新興科技領域，國發基金將建置「投資整合管理平台」，以提升整體資金運用效益。

投資整合管理平台主要功能包括，建立跨部會橫向溝通與投資治理架構：建立標準審查流程、管理制度及投資效益衡量；建構跨部會投資資料平台：串接並整合各部會既有資料，導入 AI 模組建立資料彙整平台；強化投資執行與與管理監督：定期彙整蒐集各方案資料及持續追蹤進度與投後管理資訊。

國發基金期望透過海外投資融資貸款與投資整合管理平台雙軌並進，協助我國企業掌握國際市場機會，取得重要資源，促進我國產業升級與永續發展。

