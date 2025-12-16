鴻海調配北美AI產能 工業富聯砸34億買下鴻佰墨國廠

鴻海因應北美客戶強勁的AI伺服器需求，持續進行全球產能配置工作。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）因應北美客戶強勁的AI伺服器需求，持續進行全球產能配置工作，管理層今天表示，旗下兩間子公司在墨西哥進行集團內部的不動產改良資產移轉，由鴻佰（Ingrasys Technology）Mexico S.A. de C.V.出售給工業富聯（FII）的AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.承接，交易金額為墨西哥比索19.48億元（約新台幣34.09億元），處分利益約墨西哥比索1.54億元（約新台幣2.7億元）。

鴻海指出，此次交易標的為位於墨西哥哈利斯科州（Jalisco）El Salto地區的不動產改良資產，雙方以議價方式進行，價格參考市場行情。專業估價機構KPMG Cárdenas Dosal及Copper Wolf Mexico出具的估價金額，分別約為墨西哥比索16.79億元及16.83億元（約新台幣29.38億元與29.45億元），交易價格落於合理區間。

鴻佰此次處分該不動產改良資產，屬關係人交易，主要目的為整合集團資源及支應營運需求，預計可認列處分利益約墨西哥比索1.54億元，對集團整體營運屬一次性收益；工業富聯則因應營運需求取得相關資產。鴻海強調，此次交易不涉及對外投資或新增產能，為集團內部資產配置調整。

