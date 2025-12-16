自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鴻海調配北美AI產能 工業富聯砸34億買下鴻佰墨國廠

2025/12/16 17:46

鴻海因應北美客戶強勁的AI伺服器需求，持續進行全球產能配置工作。（資料照）鴻海因應北美客戶強勁的AI伺服器需求，持續進行全球產能配置工作。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）因應北美客戶強勁的AI伺服器需求，持續進行全球產能配置工作，管理層今天表示，旗下兩間子公司在墨西哥進行集團內部的不動產改良資產移轉，由鴻佰（Ingrasys Technology）Mexico S.A. de C.V.出售給工業富聯（FII）的AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.承接，交易金額為墨西哥比索19.48億元（約新台幣34.09億元），處分利益約墨西哥比索1.54億元（約新台幣2.7億元）。

鴻海指出，此次交易標的為位於墨西哥哈利斯科州（Jalisco）El Salto地區的不動產改良資產，雙方以議價方式進行，價格參考市場行情。專業估價機構KPMG Cárdenas Dosal及Copper Wolf Mexico出具的估價金額，分別約為墨西哥比索16.79億元及16.83億元（約新台幣29.38億元與29.45億元），交易價格落於合理區間。

鴻佰此次處分該不動產改良資產，屬關係人交易，主要目的為整合集團資源及支應營運需求，預計可認列處分利益約墨西哥比索1.54億元，對集團整體營運屬一次性收益；工業富聯則因應營運需求取得相關資產。鴻海強調，此次交易不涉及對外投資或新增產能，為集團內部資產配置調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財