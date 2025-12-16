不必飛日本 日本天皇級蒲燒鰻 松葉蟹風味棒首度進駐全聯開賣

疫後冷凍食品市場大幅成長，日本人氣品牌「SUGIYO × 魚匠GYOSHO」冷凍魚漿系列首度登台開賣，將進駐全聯和大全聯率先販售「蒲燒鰻風味片」、「松葉蟹風味棒」2款商品。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕疫後冷凍食品市場大幅成長，日本人氣品牌「SUGIYO × 魚匠GYOSHO」冷凍魚漿系列首度登台開賣，將進駐全聯和大全聯率先販售「蒲燒鰻風味片」、「松葉蟹風味棒」2款商品，讓消費者不用出國，就能吃到日本熱賣的人氣魚漿商品。

全聯表示，台灣冷凍食品市場持續升溫， 2023年疫後市場規模已達450億元，普及率超過8成，家戶平均一年購買11次，加上小家庭、單身族群快速成長，冷凍食品從冰箱「備用品」升級成日常餐桌上的「主角」。

疫情期間「宅經濟」興起，微波爐、氣炸鍋、多功能電烤箱等小家電普及，更讓冷凍食品變得更好料理，全聯冷凍食品年成長率也達雙位數。

看準冷凍食品商機，全聯也搶先引進日本擁有400年歷史的人氣品牌「SUGIYO × 魚匠GYOSHO」冷凍「蒲燒鰻風味片」、「松葉蟹風味棒」2款商品。

「SUGIYO × 魚匠GYOSHO」松葉蟹產品曾榮獲日本農林水產祭最高榮譽「天皇杯」，全聯這次引進的「松葉蟹風味棒」、「蒲燒鰻風味片」更是日本各大連鎖通路熱賣的人氣商品。

「蒲燒鰻風味片」以多層魚漿壓製技術將魚肉研磨成均質魚漿、有效去除魚刺，質地細緻，長者和兒童都能安心食用；「松葉蟹風味棒」簡單退冰就能即食，除了煮火鍋外，日本最在地吃法包括冷盤食用，切片加入沙拉或切絲入炒飯、炒麵，製作壽司卷、飯糰。

「蒲燒鰻風味片55gx2片」12月19日~2026年1月8日單包特價148元，2包特價288元；「SUGIYO × 魚匠GYOSHO松葉蟹風味棒72g」單包98元， 2包特價188元，平均每包94元。

