墨西哥加稅劍指中國防洗產地 經長：台灣大項屬ITA免稅、不受影響

經濟部長龔明鑫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕墨西哥近期宣布對亞洲逾1400項產品課徵5%至50%新關稅。經濟部長龔明鑫表示，台灣主要出口的ICT資通訊產品在資訊科技協定（ITA）內，所以仍然免稅，評估對台灣整體影響不大，也不會影響到電電公會佈局。

墨西哥政府本月通過對未與墨西哥簽署貿易協議的亞洲國家、逾1400種產品，包括服飾、金屬、塑膠、鋼鐵與汽車、汽車零組件等課徵5％至50％新關稅，其中中國產品受創最大，新關稅預計明年元旦生效。

請繼續往下閱讀...

談及墨西哥加稅是否影響ICT廠商、電電公會佈局，龔明鑫今出席「2025大師論壇-詹姆斯.羅賓森」時說明，沒有影響到，ICT很多是屬於資訊科技協定（ITA）範疇內，並未在這次關稅的課徵項目內，假設墨西哥對ICT產品課徵下去的話，相關伺服器組裝廠商都不會赴墨西哥投資佈局了，想當然「不會砍自己的手」。

媒體追問，電動車相關零組件在這次課徵範疇，是否影響台廠，龔明鑫補充，墨西哥主要是針對中國貨品，配合美國防範中國轉運洗產地，台灣這部分會有影響，但台灣的大項沒有受影響，對台灣整體影響有限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法