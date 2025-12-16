跨足高值化醫材產品 ，南亞投資艾瑞生醫加速布局全球再生醫療通路。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕轉型跨足高值化醫材產品！南亞（1303）今日董事會決議投資艾瑞生醫，以總金額不超過2.1億元，評估投資艾瑞生醫相關事宜；南亞指出，期望藉由投資入股，深化雙方合作關係，除可帶來投資收益以外，亦能擴大產品銷售通路、即時掌握再生醫療產業的商機，有助於醫材產品開發與銷售。

南亞歷經多次產業轉型，已建立多角化產品布局與多元材料垂直整合產線，並累積深厚的加工技術，在快速變動的產業環境下，將由原本基礎材料或零組件供應商的定位，轉型生產包含醫材在內的高值化產品並建立自有品牌。南亞指出，目前已投入生產減白血袋、細胞培養袋、真空採血管，以及高階手術用抗沾黏膜等醫材產品，所生產的細胞培養袋除經過培養業者測試，確認品質合格外，在細胞培養過程中，採用封閉式系統，可大幅降低污染風險，且在自動化製程下可兼顧大量生產與品質，產品厚度均勻性佳、延展性高、透氣性良好，有利於細胞成長，袋體與接頭可配合客製化設計、生產，深具市場競爭力。

為加速進入再生醫療供應鏈並提升品牌能見度，南亞積極與相關業者深度合作，「艾瑞生醫」於2015年成立，專注於細胞培養基的生產，具有10年以上的再生醫療產業經驗，已建立全球23個經銷通路鏈，未來南亞可供應培養袋，且雙方在醫材產品營銷體系，可更進一步相互聯手，創造雙贏。

