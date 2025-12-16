TikTok、IG在列！社群媒體巨頭明年起將受馬來西亞法律約束

TikTok、Instagram等主要社群媒體平台將自2026年1月1日起，自動納入馬來西亞法律監管範圍。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞通訊監管機關發布聲明，宣布TikTok、Instagram等主要社群媒體平台將自2026年1月1日起，自動納入馬來西亞法律監管範圍。

綜合媒體報導，馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）15日宣布，凡在馬來西亞擁有800萬或以上用戶、並受《應用服務提供者（類別）〔ASP（C）〕》牌照框架規範的網際網路即時通訊及社群媒體平台，2026年1月1日起將依據《1998 年通訊及多媒體法令》第46A條（視為條款），在豁免部分形式程序的情況下，視為已註冊為ASP（C）牌照持有人，正式納入馬來西亞的法律與監管框架。

MCMC表示，此舉旨在確保大型即時通訊及社交媒體服務提供商能以有序、一致且有效的方式遵守馬來西亞相關法律與監管要求，並認為新措施將進一步強化平台責任，特別是在保護兒童與家庭方面。

受影響的平台包括WhatsApp、Telegram、Facebook、Instagram、TikTok及 YouTube。MCMC強調，有關平台仍可如常運作其全球服務模式，並稱此做法亦符合國際間對大型線上平台的監管趨勢。

